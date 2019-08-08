Минздрав Кыргызстана: помощь пострадавшим в ходе спецоперации оказывается в полном объеме

8 августа 2019 10:30 (UTC+04:00)

Все пострадавшие в ходе спецоперации по задержанию экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева обеспечены необходимыми медикаментами. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Киргизии со ссылкой на Минздрав республики, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Пострадавшим медицинская помощь оказывается в полном объеме, они обеспечены всеми необходимыми лекарственными средствами", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, в четверг вице-премьер Кыргызстана Алтынай Омурбекова и министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев навестили граждан, пострадавших во время спецоперации в селе Кой-Таш. Омурбекова поручила оказать пострадавшим "квалифицированную медицинскую помощь и обеспечить необходимыми медикаментами".

7 августа спецназ Кыргызстана начал операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности. Однако его сторонники в селе Кой-Таш оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа, 52 человека получили ранения. Задержать бывшего главу государства, неоднократно отвергавшего все обвинения в свой адрес, не удалось. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамабаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Экс-президент сообщил о планах вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.

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