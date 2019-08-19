Мэрия Бишкека с 1 октября в пилотном режиме запустит электронное билетирование

Мэрия Бишкека планирует запустить в пилотном режиме систему безналичной оплаты за проезд в муниципальном транспорте с 1 октября этого года, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

Отметим, что уже в конце августа мы установим 20 стационарных валидаторов, устройства для считывания данных с транспортной или банковской карты, пока без приема платежей для проверки самого оборудования.

Предварительно будут следующие категории карт: бесплатные, льготные, стандартные.

Бесплатные карты для проезда получат пенсионеры, ЛОВЗ и почтальоны, их у нас 83 тыс. горожан. Мы уже передали швейцарской компании BPC, выигравшей тендер, списки горожан, которым предоставляется право льготного проезда.

Льготные карты, то есть карты со значительной скидкой на проезд, получат бишкекские школьники. На данный момент определяется сама логистика выдачи проездных карт школьникам, управление образования уже готовит списки школьников столицы и до 10 сентября передаст их для изготовления именных проездных карт.

Выдача бесплатных и льготных транспортных карт стартует уже 20 сентября этого года.

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