Абылгазиев и глава Саудовского фонда развития обсудили реализацию совместных проектов в КР

10 сентября 2019 14:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с советником исполнительного директора Саудовского фонда развития Юсуфом бин Ибрагим Аль-Бассамом, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

Премьер-министр отметил, что Кыргызстан и Саудовская Аравия объединяют общность культур и религии, духовно-нравственные ценности, а также искреннее стремление к взаимному сотрудничеству, сообщает пресс-служба правительства.

«Мы рады видеть вас в республике. Выражаем признательность за содействие в экономическом развитии нашей страны, поддержку ряда проектов в сфере сельского хозяйства, здравоохранении, водоснабжении, ирригации, строительстве школ и дорог. Мы рады подписанию проекта по улучшению сельского водоснабжения и санитарии в Баткенской и Таласской областях, который охватит 61 село», - сказал премьер-министр, подчеркнув, что в рамках Года развития регионов президент Сооронбай Жээнбеков уделяет особое внимание вопросам ирригации, образования, обеспечения населения чистой питьевой водой. Правительство считает эти вопросы приоритетными.

Абылгазиев отметил готовность кыргызской стороны к работе над совместными проектами и выразил уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества по линии Саудовского фонда развития.

Советник исполнительного директора Саудовского Фонда Развития Юсуф бин Ибрагим Аль-Бассам в свою очередь выразил признательность за радушный прием.

Он отметил, что Саудовский фонд развития приветствует дальнейшее эффективное и плодотворное сотрудничество с Кыргызстаном в реализации различных проектов.

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