За сутки в Кыргызстане зарегистрировано 38 новых случаев заболевания COVID-19

За прошлые сутки в Кыргызстане выявлено еще 38 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев, передает Trend со ссылкой на Kabar.

По его словам, за прошедшие сутки проведено 2 тыс. 816 лабораторных исследований. В результате выявлено 38 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Так, в городе Бишкек выявлено 19 случаев и в Чуйской области - 6 случаев, город Ош – 6, Ошская область – 3, Джалал-Абадская область – 3, Таласская область – 1, Нарынская область - 1. Всего в Кыргызстане зарегистрировано в общем 2093 пациента с диагнозом COVID-19.

«Из них 7 случаев - завозные, 24 случая выявлены среди контактных лиц и в 7 случаях источник неизвестен», - добавил Усенбаев.

Замминистра отметил, что сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились 89 человек. Всего от коронавируса в Кыргызстане выздоровели 1 572 человека.