30 июля объявлен в Кыргызстане днем траура в память о жертвах коронавируса

Президент страны Сооронбай Жээнбеков подписал указ об объявлении 30 июля днем национального траура в память о гражданах, ставших жертвами Covid-19, передает Trend.

В день траура на всей территории республики, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств Киргизии за рубежом будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям страны рекомендовано отменить в день траура развлекательные мероприятия и передачи.

По последним данным, в Кыргызстане за сутки зарегистрировали 668 заражений коронавирусом и заболеваний внебольничной пневмонией, общее число таких случаев достигло 34 тыс. 512. Зафиксировано 18 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Общее число жертв коронавируса, с учетом внебольничной пневмонии, достигло 1 тыс. 347 человек.