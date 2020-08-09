В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 332 новых случая COVID-19
В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 332 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сообщили в Республиканском штабе, передает Trend со со ссылкой на Кабар.
По их информации, из них в городе Бишкек зарегистрировано 108 случаев, в городе Ош – 27, в Чуйской области – 31, в Ошской области - 47, в Таласской области – 15, в Нарынской области – 9, в Иссык-Кульской области – 25, в Джалал-Абадской области – 33, в Баткенской области - 37.
Всего за весь период в стране зарегистрировано 39 тыс. 919 случаев COVID-19.
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