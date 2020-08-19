С 1 сентября муниципальные парковки в Бишкеке станут бесплатными в выходные и праздничные дни

С 1 сентября деятельность муниципальных парковок будет осуществляться согласно временному положению о порядке и условиях организации муниципальных платных парковок на территории города Бишкек, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, по положению режим работы муниципальных платных парковок устанавливается с 8 утра до 20 часов вечера, кроме выходных и праздничных дней, то есть парковка в нерабочие дни станет абсолютно бесплатной.

«Услуги парковки транспорта оплачиваются после 15 минут бесплатного пребывания. От оплаты за парковку освобождаются люди с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды 1-2 групп), владельцы автотранспортных средств, обозначенных опознавательных знаком «Инвалид» и имеющие соответствующую отметку в регистрационных документах»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что поступает множество обращений и по тарифам за парковку и стоянку.

«На сегодня официальный и единый тариф на муниципальных парковках и стоянках — 25 сомов вне зависимости от того, на какое время поставлен автомобиль. Соответственно, организацию работы частной парковки и ее ценовую политику формируют частные компании»,- указали в муниципалитете.

Городские власти напомнили, как определить, что стоянка все-таки муниципальная?

Во-первых, это дорожные знаки, обозначающие принадлежность парковок муниципалитету, сейчас столичная мэрия продолжаем устанавливать их по вышеуказанным локациям.

Во-вторых, операторы одеты в специальный оранжевый жилет с логотипом МП «Бишкекские парковки и стоянки» и имеют при себе специальные бейджики, обязательно выдают талон с печатью об оплате. Официальный и единый тариф – 25 сомов (0,55 манат), вне зависимости, на какое время вы оставили свой автомобиль.

«В прошлом году столичная мэрия восстановила структуру для развития парковочных и стояночных пространств, за это время организовано и создано 14 парковок и 14 стоянок или 930 парковочных и 1 тыс. 100 стояночных мест. Список парковок и стоянок муниципалитета здесь: https://www.meria.kg/ru/post/20650»,- рассказали в столичной мэрии.