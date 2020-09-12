В Кыргызстане с 14 сентября откроются музеи и библиотеки

С 14 сентября 2020 года в Кыргызстане возобновляется деятельность музеев и библиотек, сообщили в пресс-службе Минкультуры, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Отмечается, что для этого разработан алгоритм действия и согласован с Министерством здравоохранения страны.

Деятельность вышеназванных учреждений будет осуществляться с соблюдением противоэпидемических мер на всех этапах возобновления работы. Разработанный алгоритм представляет собой рекомендации по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, а также разработан в целях организации и обеспечения профилактических мер в ходе реализации основной деятельности музеев и библиотек республики.