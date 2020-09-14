В Кыргызстане при содействии службы занятости трудоустроены более 8,4 тыс. безработных граждан

На 1 сентября 2020 года на учете в службах занятости Кыргызстана, состоят 100 тыс. безработных граждан. Об этом сообщает Министерство труда и социального развития страны, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Консультации по вопросам законодательства о труде и занятости, о возможности профобучения и переобучения, по выбору профессии 50782 человек. Пособие по безработице назначено 215 безработным гражданам.

При содействии службы занятости трудоустроены 8423 безработных граждан.

Учитывая потребности рынка труда в рабочей силе определенных профессий, службами занятости на профессиональное обучение направлены 3714 безработных граждан.

Обучение безработных граждан проводилось в основном на профессии, востребованные на рынке труда. Это - газоэлектросварщик, парикмахер, оператор компьютера, бухгалтер со знанием 1С, повар, швея, портной, офис-менеджер, электромонтажник, водитель.

На 1 сентября 2020 года в порядке временного трудоустройства на оплачиваемые общественные работы было направлено 9643 безработных граждан.

Активными мерами на рынке труда (ООР, профобучение) было охвачено 13 тыс. 357 безработных граждан.

Количество вакантных рабочих мест, заявленных в службы занятости на 1 сентября 2020 года, составило 11 тыс. 993 единиц. Остались не востребованными 2 тыс. 692 рабочих мест и на одно свободное рабочее место претендовало 37 человек.