В результате митингов в Кыргызстане пострадали 590 человек
По оперативным данным на 08:00 6 октября всего в организации здравоохранения Бишкека поступили по линии скорой помощи и самообращением 590 пострадавших.
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Кыргызстана, сообщает Trend со ссылкой на Кабар.
Из них 439 после оказания первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение.
150 пострадавших в результате митинга госпитализированы с различными травмами, из них 13 пострадавших находятся в реанимации, один человек скончался.
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