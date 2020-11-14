Садыр Жапаров сложил полномочия и. о.президента Кыргызстана

В связи с выдвижением своей кандидатуры на должность президента Кыргызстана, Садыр Жапаров сложил полномочия исполняющего обязанности президента страны, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента, об этом Жапаров сказал в своем обращении к гражданам страны.

"Я решил сложить с себя полномочия Президента страны, а также приостановить должностные полномочия Премьер-министра Кыргызской Республики и как рядовой гражданин буду участвовать на предстоящих президентских выборах", - заявил Жапаров.