В ЦИК поступили подписные листы 20 претендентов на должность президента Кыргызстана

Завершился очередной этап выборной кампании - период выдвижения кандидатов на должность президента Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщается на сайте Центризбиркома, по состоянию на 23:59 3 декабря в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызстана поступили подписные листы от 21 кандидата:

1. Б. Тольбаев – 58 029 подписей;

2. С. Жапаров – 59 998 подписей;

3. А. Касенов – 46 270 подписей;

4. А. Абдылдаев – 47 998 подписей;

5. Р. Джеенбеков – 39 874 подписей;

6. К. Асанов – 43 864 подписей;

7. Э. Абакиров – 43 630 подписей;

8. А. Мадумаров - 39 856 подписей;

9. А. Сегизбаев - 55 480 подписей;

10. К. Чороев – 39 053 подписей;

11. Ж. Байгуттиев - 51 896 подписей;

12. М. Арстанбек – 33 083 подписей;

13. К. Сооронкулова – 33 458 подписей;

14. Р. Тагаев – 40 651 подписей;

15. Б. Калмаматов – 35 300 подписей;

16. К. Иманалиев – 35 658 подписей;

17. И. Ташов – 39 493 подписей;

18. К. Токтосунов – 30 106 подписей;

19. У. Кочкоров – 43 804 подписей;

20. К. Исаев – 38 987 подписей.

Рабочая группа по приему и проверке подписных листов ЦИК КР в ходе приема подписных листов обнаружила у кандидата на должность Президента КР С. Ибраева - 15 тыс. 33 подписи. В связи с чем подписные листы возвращены уполномоченным представителям данного кандидата.