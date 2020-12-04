В ЦИК поступили подписные листы 20 претендентов на должность президента Кыргызстана
Завершился очередной этап выборной кампании - период выдвижения кандидатов на должность президента Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.
Как сообщается на сайте Центризбиркома, по состоянию на 23:59 3 декабря в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызстана поступили подписные листы от 21 кандидата:
1. Б. Тольбаев – 58 029 подписей;
2. С. Жапаров – 59 998 подписей;
3. А. Касенов – 46 270 подписей;
4. А. Абдылдаев – 47 998 подписей;
5. Р. Джеенбеков – 39 874 подписей;
6. К. Асанов – 43 864 подписей;
7. Э. Абакиров – 43 630 подписей;
8. А. Мадумаров - 39 856 подписей;
9. А. Сегизбаев - 55 480 подписей;
10. К. Чороев – 39 053 подписей;
11. Ж. Байгуттиев - 51 896 подписей;
12. М. Арстанбек – 33 083 подписей;
13. К. Сооронкулова – 33 458 подписей;
14. Р. Тагаев – 40 651 подписей;
15. Б. Калмаматов – 35 300 подписей;
16. К. Иманалиев – 35 658 подписей;
17. И. Ташов – 39 493 подписей;
18. К. Токтосунов – 30 106 подписей;
19. У. Кочкоров – 43 804 подписей;
20. К. Исаев – 38 987 подписей.
Рабочая группа по приему и проверке подписных листов ЦИК КР в ходе приема подписных листов обнаружила у кандидата на должность Президента КР С. Ибраева - 15 тыс. 33 подписи. В связи с чем подписные листы возвращены уполномоченным представителям данного кандидата.