На уровне рабочих групп согласовано более 40 км госграницы Кыргызстана с Таджикистаном

На уровне рабочих групп согласовано еще более 40 км госграницы Кыргызстана с Таджикистаном. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил член правительственной комиссии по делимитации и демаркации границы Абдулат Мырзаев, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По его словам, в целом на уровне рабочих групп было согласно 519 км.

«На последних трех встречах согласовано еще более 40 км. В начале августа в Таджикистане состоится встреча рабочих групп. Там тоже будут согласованы участки», - сказал он.