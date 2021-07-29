На уровне рабочих групп согласовано более 40 км госграницы Кыргызстана с Таджикистаном
На уровне рабочих групп согласовано еще более 40 км госграницы Кыргызстана с Таджикистаном. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил член правительственной комиссии по делимитации и демаркации границы Абдулат Мырзаев, передает Trend со ссылкой на Кабар.
По его словам, в целом на уровне рабочих групп было согласно 519 км.
«На последних трех встречах согласовано еще более 40 км. В начале августа в Таджикистане состоится встреча рабочих групп. Там тоже будут согласованы участки», - сказал он.
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