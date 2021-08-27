Глава МИД Германии посетит Узбекистан к концу августа

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что 29 августа посетит с рабочим визитом Узбекистан и Пакистан и Таджикистан, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Во время визита глава внешнеполитического ведомства планирует обсудить с руководством стран то,

«Как мы — международное сообщество будем относиться к новым реалиям в Афганистане, на каких условиях мы будем готовы заключать договоренности с новым правительством», — сказал Маас.

Политик добавил, что планирует посетить Турцию и Катар «которые играют важную роль» в нынешнем вопросе.