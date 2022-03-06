Пресс-секретарь президента Кыргызстана призвал СМИ и граждан не распространять ложную информацию

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев призвал СМИ и граждан не распространять ложную информацию, передает Trend со ссылкой на Kabar.

«Уважаемые кыргызстанцы, представители СМИ!

Обращаюсь к вам с просьбой - не распространяйте ложную или непроверенную информацию, в то время, когда международная повестка в мире остаётся непростой.

Избегайте распространения ложной информации на частных телеканалах, ссылаясь «на источники в Интернете», которые могут способствовать обострению ситуации между государствами. В случае последующего законного расследования вы заявляете, что, мол, начали ограничивать свободу слова.

Свобода слова в нашей стране была и будет. Ее никто не ограничивает. Однако важно помнить, что недопустимо распространять ложную информацию, прикрываясь свободой слова, на частных телеканалах или других ресурсах. Прежде чем распространять какую-либо подозрительную информацию о стране, обратитесь к официальным источникам, где вы сможете получить ответ на свой вопрос», - написал Эрбол Султанбаев.