Обнародован топ-10 стран-экспортеров автомобилей в Кыргызстан

БАКУ /Trend/ - В январе - апреле 2022 года Кыргызстан увеличил импорт легковых автомобилей почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (3 194) - до 9 499 единиц.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный статистический комитет Кыргызстана.

По данным ведомства, Кыргызстан в отчетный период импортировал легковые автомобили на сумму 74,6 миллиона долларов, что в 2,2 раза больше показателя января - апреля прошлого года (34,7 миллиона долларов).

Топ-10 стран-экспортеров легковых автомобилей в Кыргызстан в январе-апреле 2022 года:

1. Грузия - 3 237;

2. Россия - 1 950;

3. Южная Корея - 1 823;

4. США - 844;

5. Литва - 534;

6. Япония - 392;

7. Казахстан - 240;

8. Китай - 236;

9. ОАЭ - 65;

10. Канада - 46.

Отметим, что в январе - апреле 2022 года Кыргызстан импортировал товары на сумму 2,5 миллиарда долларов, что на 66,6 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года (1,5 миллиарда долларов).