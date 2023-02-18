Кыргызстан нарастил товарооборот с Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном в 2022 году составил 599 миллионов долларов, превысив показатель 2021 года (496 миллионов долларов) на 20 процентов, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Кыргызстана.

Экспорт из Кыргызстана в Узбекистан в указанный период вырос на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (180 миллионов долларов) и составил 236 миллионов долларов.

Импорт в Кыргызстан из соседней страны в 2022 году достиг 362 миллионов долларов, что на 14 процентов больше, чем объем импорта в 2021 году (316 миллионов долларов).

Отметим, что внешнеторговый оборот Кыргызстана за отчетный период увеличился на 41 процент по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (8,3 миллиарда долларов) и составил 11,8 миллиарда долларов.

Экспорт из Кыргызстана в прошлом году сократился на 20 процентов по сравнению с 2021 годом (2,7 миллиарда долларов), и составил 2,1 миллиарда долларов.

При этом импорт в 2022 году продемонстрировал существенный рост - 72 процента по сравнению с 2021 годом, и составил 9 миллиардов долларов против 5 миллиардов в 2021 году.