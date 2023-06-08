В Кыргызстане отмечается рост грузоперевозок железнодорожным транспортом

БАКУ /Trend/ - В период с января по апрель 2023 года в Кыргызстане отмечался рост грузоперевозок железнодорожным транспортом, сообщает Trend.

Согласно данным Национального статистического кабинета Кыргызстана, в январе-апреле 2023 года железнодорожным транспортом страны было перевезено 2,8 миллиона тонн грузов, что на 15,5 превышает показатель аналогичного периода прошлого года (2,5 миллиона тонн).

Объем грузооборота железнодорожным транспортом с января по апрель 2023 года составил 361,6 миллиона тонно-километров (ткм), что на 5 процентов больше по сравнению с 344,4 миллионами ткм за аналогичный период 2022 года.

Перевозка грузов воздушным транспортом составила 100 тонн, сократившись на 50 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года (200 тонн).

При этом объем грузооборота воздушным транспортом за отчетный период превысил показатель прошлого года в четыре раза, составив 22,3 миллиона ткм.

Транспортировка грузов по трубопроводам Кыргызстана составила 156 500 тонн, что на 15,3 процента больше, чем 135 700 тонн в указанный период 2022 года.

Объем грузоперевозок в Кыргызстане с января по апрель 2023 года составил 14,495 миллиона тонн. Этот показатель на 12,4 процента превышает объем грузов, перевезенных в январе-апреле 2022 года (12,896 миллиона тонн).