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Президент Германии посетит Кыргызстан с официальным визитом

Кыргызстан Материалы 20 июня 2023 06:21 (UTC +04:00)
Президент Германии посетит Кыргызстан с официальным визитом

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БАКУ /Trend/ - Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 21-23 июня посетит с официальным визитом Кыргызстан.

Как передает Trend, об этом сказал завотделом внешней политики администрации президента Кыргызстана Муратбек Азымбакиев.

По его словам, в рамках визита Штайнмайер проведет двусторонние переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Как отметил Азымбакиев, стороны обсудят широкий спектр вопросов кыргызско-германского двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также наметят перспективы дальнейшего развития взаимоотношений в духе дружбы и партнерства.

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