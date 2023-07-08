Глава кабмина Кыргызстана встретился с председателем правления ПАО «Газпром»

БАКУ /Trend/ - В рамках однодневной рабочей поездки в город Санкт-Петербург председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров провел встречу с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, на встрече обсуждались основные вопросы двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Россией в сфере газоснабжения.

Председатель кабмина выразил благодарность Алексею Миллеру за значительный вклад в развитие сотрудничества в области топливно-энергетического комплекса между Кыргызстаном и Россией.

"Сотрудничество между Кыргызстаном и компанией "Газпром" продолжает углубляться и развиваться в соответствии с заложенным планом", - отметил он.

Алексей Миллер подчеркнул, что Кыргызстан является надежным партнером для "Газпрома".

"Мы имеем прочные отношения в энергетической и газовой сферах. В развитии этого сотрудничества мы видим большой потенциал", - подчеркнул Председатель правления "Газпрома".

В конце встречи стороны обсудили конкретные шаги по сотрудничеству между Кыргызстаном и "Газпромом" в ближайшей перспективе, а также реализацию социально значимых проектов, которые будет осуществлять "Газпром" на территории Кыргызстана.

В итоге стороны согласились о необходимости продолжения конструктивной и плодотворной работы во взаимовыгодном сотрудничестве между Кыргызстаном и "Газпромом".