Глава кабмина Кыргызстана встретился с председателем правления ПАО «Газпром»

БАКУ /Trend/ - В рамках однодневной рабочей поездки в город Санкт-Петербург председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров провел встречу с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.
Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров Кыргызстана, передает Trend.
Согласно информации, на встрече обсуждались основные вопросы двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Россией в сфере газоснабжения.
Председатель кабмина выразил благодарность Алексею Миллеру за значительный вклад в развитие сотрудничества в области топливно-энергетического комплекса между Кыргызстаном и Россией.
"Сотрудничество между Кыргызстаном и компанией "Газпром" продолжает углубляться и развиваться в соответствии с заложенным планом", - отметил он.
Алексей Миллер подчеркнул, что Кыргызстан является надежным партнером для "Газпрома".
"Мы имеем прочные отношения в энергетической и газовой сферах. В развитии этого сотрудничества мы видим большой потенциал", - подчеркнул Председатель правления "Газпрома".
В конце встречи стороны обсудили конкретные шаги по сотрудничеству между Кыргызстаном и "Газпромом" в ближайшей перспективе, а также реализацию социально значимых проектов, которые будет осуществлять "Газпром" на территории Кыргызстана.
В итоге стороны согласились о необходимости продолжения конструктивной и плодотворной работы во взаимовыгодном сотрудничестве между Кыргызстаном и "Газпромом".