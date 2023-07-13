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В Кыргызстане будет разработан новый Семейный кодекс

Кыргызстан Материалы 13 июля 2023 04:39 (UTC +04:00)
В Кыргызстане будет разработан новый Семейный кодекс

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - В Кыргызстане состоялось совещание межведомственной рабочей группы, которая занимается разработкой нового Семейного кодекса, сообщает Министерство труда, соцобеспечения и миграции, передает Trend.

В совещании приняли участие представители государственных органов, гражданского общества, общественные деятели и эксперты.

Сообщается, что основной задачей межведомственной группы по разработке Семейного кодекса является создание системы правового регулирования семейных отношений, адаптированной к современным вызовам.

Новый документ будет соответствовать всем ратифицированным международным конвенциям и соглашениям, а также всем международным обязательствам, которые Кыргызская Республика приняла в сфере семейного законодательства.

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