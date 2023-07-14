В Кыргызстане отмечается рост объема грузоперевозок

БАКУ /Trend/ - С января по май 2023 года в Кыргызстане вырос объем грузоперевозках всеми видами транспорта, сообщает в субботу Trend.
По данным Государственного комитета статистики Кыргызстана, в отчетный период объем грузоперевозок в стране составил 18,507 миллиона тонн, что на 14,5 процента или на 2,3 миллиона тонн превышает показатели января-мая 2022 года (16,159 миллиона тонн грузов).
В мае 2023 года в Кыргызстане наблюдалось увеличение объема грузоперевозок на 23 процента или 700 кг в годовом исчислении. По сравнению с маем 2022 года, объем грузоперевозок вырос на 28,9 процента.
Наибольший объем грузоперевозок в стране, 5,5 миллиона тонн, был зарегистрирован в Таласской области и Бишкеке
Наиболее значительный рост (42,8 процента) был зафиксирован в Иссык-Кульской области, где объем перевезенных грузов достиг 748 300 тонн.
В январе-мае 2023 года объем грузоперевозок увеличился во всех регионах Кыргызстана.
|
Область
|
Объем грузооборота в январе-мае 2023 года
|
Рост в годовом отношении
|
Баткенская область
|
528,500 тонн
|
1.4 процента
|
Джалал-Абадская область
|
783,300 тонн
|
4.9 процента
|
Иссык-Кульская область
|
748,300 тонн
|
42.8 процента
|
Нарынская область
|
395,700 тонн
|
19.2 процента
|
Ошская область
|
1 миллион тонн
|
3.5 процента
|
Таласская область
|
5.5 миллиона тонн
|
33.8 процента
|
Чуйская область
|
3.6 миллиона тонн
|
0.4 процента
|
г. Бишкек
|
5.5 миллиона тонн
|
10.3 процента
|
г. Ош
|
244,200 тонн
|
17.7 процента