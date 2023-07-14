В Кыргызстане отмечается рост объема грузоперевозок

БАКУ /Trend/ - С января по май 2023 года в Кыргызстане вырос объем грузоперевозках всеми видами транспорта, сообщает в субботу Trend.

По данным Государственного комитета статистики Кыргызстана, в отчетный период объем грузоперевозок в стране составил 18,507 миллиона тонн, что на 14,5 процента или на 2,3 миллиона тонн превышает показатели января-мая 2022 года (16,159 миллиона тонн грузов).

В мае 2023 года в Кыргызстане наблюдалось увеличение объема грузоперевозок на 23 процента или 700 кг в годовом исчислении. По сравнению с маем 2022 года, объем грузоперевозок вырос на 28,9 процента.

Наибольший объем грузоперевозок в стране, 5,5 миллиона тонн, был зарегистрирован в Таласской области и Бишкеке

Наиболее значительный рост (42,8 процента) был зафиксирован в Иссык-Кульской области, где объем перевезенных грузов достиг 748 300 тонн.

В январе-мае 2023 года объем грузоперевозок увеличился во всех регионах Кыргызстана.