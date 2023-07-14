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В Кыргызстане отмечается рост объема грузоперевозок

Кыргызстан Материалы 14 июля 2023 08:20 (UTC +04:00)
В Кыргызстане отмечается рост объема грузоперевозок

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - С января по май 2023 года в Кыргызстане вырос объем грузоперевозках всеми видами транспорта, сообщает в субботу Trend.

По данным Государственного комитета статистики Кыргызстана, в отчетный период объем грузоперевозок в стране составил 18,507 миллиона тонн, что на 14,5 процента или на 2,3 миллиона тонн превышает показатели января-мая 2022 года (16,159 миллиона тонн грузов).

В мае 2023 года в Кыргызстане наблюдалось увеличение объема грузоперевозок на 23 процента или 700 кг в годовом исчислении. По сравнению с маем 2022 года, объем грузоперевозок вырос на 28,9 процента.

Наибольший объем грузоперевозок в стране, 5,5 миллиона тонн, был зарегистрирован в Таласской области и Бишкеке

Наиболее значительный рост (42,8 процента) был зафиксирован в Иссык-Кульской области, где объем перевезенных грузов достиг 748 300 тонн.

В январе-мае 2023 года объем грузоперевозок увеличился во всех регионах Кыргызстана.

Область

Объем грузооборота в январе-мае 2023 года

Рост в годовом отношении

Баткенская область

528,500 тонн

1.4 процента

Джалал-Абадская область

783,300 тонн

4.9 процента

Иссык-Кульская область

748,300 тонн

42.8 процента

Нарынская область

395,700 тонн

19.2 процента

Ошская область

1 миллион тонн

3.5 процента

Таласская область

5.5 миллиона тонн

33.8 процента

Чуйская область

3.6 миллиона тонн

0.4 процента

г. Бишкек

5.5 миллиона тонн

10.3 процента

г. Ош

244,200 тонн

17.7 процента
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