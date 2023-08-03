В Кыргызстане планируется создание системы обучения безработной молодежи

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан и Швейцария планируют создать систему обучения безработной молодежи в Кыргызстане, передает Trend.

Согласно информации, обсуждается проект "Развитие навыков в Кыргызстане", который направлен на формирование краткосрочных курсов повышения квалификации и профессионального обучения молодежи востребованным профессиям на рынке труда для их последующего трудоустройства в стране.

Проект рассчитан на 12 лет, и первый этап планируется реализовать до конца текущего года. На встрече также были обсуждены вопросы сотрудничества между странами.