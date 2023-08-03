Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Кыргызстан

В Кыргызстане планируется создание системы обучения безработной молодежи

Кыргызстан Материалы 3 августа 2023 04:31 (UTC +04:00)
В Кыргызстане планируется создание системы обучения безработной молодежи

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан и Швейцария планируют создать систему обучения безработной молодежи в Кыргызстане, передает Trend.

Согласно информации, обсуждается проект "Развитие навыков в Кыргызстане", который направлен на формирование краткосрочных курсов повышения квалификации и профессионального обучения молодежи востребованным профессиям на рынке труда для их последующего трудоустройства в стране.

Проект рассчитан на 12 лет, и первый этап планируется реализовать до конца текущего года. На встрече также были обсуждены вопросы сотрудничества между странами.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости