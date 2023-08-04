Uzbekistan Airways планирует увеличить авиарейсы по маршруту Ташкент-Бишкек-Ташкент

БАКУ /Trend/ - Посол Кыргызстана в Узбекистане Муса Джаманбаев встретился с председателем правления АО Uzbekistan Airways Шухратом Худайкуловым.

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызстана.

Согласно информации, в ходе встречи стороны обсудили текущие и перспективные вопросы в сфере гражданской авиации. Особое внимание было уделено расширению географии полетов между странами и возможности увеличения частоты выполнения полетов национальными авиаперевозчиками двух стран.

Принимая во внимание большой интерес туристов как с обеих стран, так и зарубежья, узбекской стороне предложено рассмотреть и апробировать новые сезонные авиарейсы по маршруту "Самарканд-Тамчы-Ош-Ташкент".

В свою очередь, руководством Uzbekistan Airways намечены планы увеличить авиарейсы по маршруту "Ташкент-Бишкек-Ташкент". Стороны сошлись во мнении, что увеличение авиарейсов положительно повлияет на туристическую сферу.

По итогам встречи, стороны также достигли договоренности вести активную работу с туристическими операторами.