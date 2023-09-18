В нацгоспитале Кыргызстана успешно провели 150 бесплатных операций

БАКУ /Trend/ - В Нацгоспитале в Бишкеке уже 150 кыргызстанцам успешно провели бесплатные операции по удалению катаракты, еще столько же пациентов планируется прооперировать до 26 сентября.

Как сообщает Trend, об этом сообщил главный врач Национального госпиталя Бакыт Тологонов делегации, посетившей больницу.

Отметим, что, по информации минздрава Кыргызстана, заместитель министра Бакыт Джангазиев, посол КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь, заместитель председателя Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Цуй Ли посетили Национальный госпиталь при минздраве Кыргызстана, где с 12 сентября группа китайских специалистов проводит бесплатные офтальмологические операции.

Замминистра здравоохранения Бакыт Джангазиев выразил благодарность правительству Китая за вклад, оказываемый системе здравоохранения Кыргызстана. «Мы уверены в успешной реализации проекта «Экспресс-здоровье» и других будущих инициатив», - сказал он.