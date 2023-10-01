В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 6,2

БАКУ /Trend/ - Сеть сейсмических станций Казахстана 1 октября в 03:30 зарегистрировала землетрясение магнитудой 6,2 в 122 км от Алма-Аты на территории Кыргызстана. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана, передает Trend.

"Эпицентр землетрясения расположен в 122 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 11.8. Магнитуда MPV 6,2", - говорится в сообщении.

По данным сейсмологов, землетрясение ощущалось в Алма-Ате силой два-три балла. Информация о разрушениях и жертвах не поступала.