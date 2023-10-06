Россия сняла ограничения на ввоз рыбной продукции для кыргызских компаний

БАКУ /Trend/ - После подробного анализа "Россельхознадзор" выдал разрешение на ввоз рыбной продукции от компаний ООО «Аква Пром» и ООО «Аква Сервис» в Российскую Федерацию, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, Россельхознадзор установил новый статус для этих компаний в реестре предприятий Таможенного союза - "Усиленный лабораторный контроль". Сообщается, что это означает, что продукция данных компаний может поставляться в Российскую Федерацию при условии соответствия стандартам.

Кроме того, в течение месяца ограничения на ввоз продукции с 4 рыбоперерабатывающих предприятий также будут сняты.