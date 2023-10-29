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Кыргызстан представил FIFA нового спортивного комплекса на Иссык-Куле

Кыргызстан Материалы 29 октября 2023 04:41 (UTC +04:00)
Кыргызстан представил FIFA нового спортивного комплекса на Иссык-Куле

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызского футбольного союза Медербек Сыдыков представил Международной ассоциации футбола (FIFA) проект мультиспортивного комплекса на берегу Иссык-Куля, сообщили в пресс-службе КФС, передает Trend.

Согласно информации, встреча главы кыргызской футбольной организации с директором членов-ассоциаций FIFA для регионов Азии и Океании Сандживаном Баласинганом состоялась 26 октября в Париже. На встрече обсуждалась реализация проектов программы FIFA Forward в Кыргызстане.

Сообщается, что в рамках этих переговоров рассматривались возможности финансирования строительства нового спортивного комплекса на Иссык-Куле, а также упрощение процесса получения грантовых средств и закупки футбольного оборудования.

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