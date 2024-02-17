Названо число туристов из Узбекистана, посетивших Кыргызстан в январе

БАКУ /Trend/ - В январе этого года 204,5 тыс. туристов из Узбекистана посетили Кыргызстан, сообщает Агентство статистики при президенте Узбекистана, передает Trend.

Согласно данным агентства, в прошлом месяце 468 тыс. граждан Узбекистана выезжали за рубеж в целях туризма.

В сообщении отмечается, что почти половина из них предпочла посетить соседний Кыргызстан.

Узбекистанцы также посетили Таджикистан (101,9 тыс.), Казахстан (71,9 тыс.), Саудовскую Аравию (25,9 тыс.), ОАЭ (13 тыс.), Турцию (11,4 тыс.), Кувейт (3,2 тыс.), Египет (2,7 тыс.), Таиланд (2,5 тыс.), Азербайджан (1,9 тыс.), Индию (1,8 тыс.), Китай (1,6 тыс.), Вьетнам (1,3 тыс.), Малайзию (1,1 тыс.) и другие страны (23,7 тыс.).

Напомним, что только с января по июль 2023 года более 1 млн узбекистанцев посетили Кыргызстан в качестве туристов.