Сборная Кыргызстана по футболу улучшила позицию в рейтинге FIFA

БАКУ /Trend/ - Сборная Кыргызстана по футболу вернулась в топ-100 рейтинга FIFA, передает Trend.

Согласно информации, обновленный список опубликован на официальном сайте Международной футбольной федерации.

В предыдущем выпуске рейтинга национальная команда занимала 104-е место. После неудачного выступления на Кубке Азии она сразу упала на шесть позиций, с 98-го на 104-е место.

Кыргызстанская команда сумела исправить положение благодаря двум победам над сборной Китайского Тайбэя в отборочных матчах на Чемпионат мира 2026 года. Теперь у команды 1213,6 баллов, и она занимает 100-е место.

В зоне АФК сборная Кыргызстана поднялась на одну позицию и теперь занимает 17-е место.