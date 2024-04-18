Кыргызстан планирует построить крупный сухопутный железнодорожный порт

БАКУ /Trend/ - Кыргызстан намерен создать крупный сухопутный железнодорожный порт. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Кыргызстана, передает Trend.

Обсуждение этого вопроса велось в рамках встречи делегации из Кыргызстана под председательством президента ТПП Темира Сариева с руководством Сианьского сухопутного железнодорожного порта. Этот порт является ключевым узлом для торговых потоков между Китаем и Центральной Азией, Китаем и Россией, а также Китаем и Европой.

Поскольку в скором времени начнется строительство железнодорожного пути Китай — Кыргызстан — Узбекистан, руководство Сианьского порта проявило интерес к созданию аналогичного крупного порта на территории Кыргызстана. Этот вопрос также обсуждался в ходе переговоров между высшими чиновниками Кыргызстана и Китая.