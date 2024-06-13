В Кыргызстане хотят запретить использование электронных сигарет

БИШКЕК/ Trend/ - Парламент Кыргызстана (Жогорку Кенеш) принял законопроект о запрете использования электронных сигарет в первом чтении.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на кыргызский парламент, депутаты рассмотрели и приняли законопроект о внесении изменений в закон "О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля" в первом чтении.

"Нарушение о запрете использования электронных сигарет влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 400 расчетных показателей, на юридических лиц - 600 расчетных показателей. Нарушение о запрете реализации электронных сигарет влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 500 расчетных показателей, на юридических лиц - 650 расчетных показателей. Ввоз электронных сигарет - наказываются штрафом от 1500 до 2000 расчетных показателей или лишением свободы на срок от одного до двух лет", - говорится в сообщении парламента.

Отмечается, что целью законопроекта является обеспечения здоровья и благополучия молодых граждан путем удержания их от употребления электронных сигарет, чтобы защитить и предотвратить замедление развития организма и привыкание к негативной привычке.

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