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Таджикистан и Кыргызстан завершили описание участков общей госграницы

Кыргызстан Материалы 4 декабря 2024 14:21 (UTC +04:00)
Таджикистан и Кыргызстан завершили описание участков общей госграницы
Фото: Кабинет министров Кыргызстана

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Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
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БИШКЕК /Trend/ - Кыргызстан и Таджикистан завершили описание участков своей государственной границы

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана.

Договоренность была достигнута в ходе встречи сопредседателей правительственных делегаций двух стран — Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова — в Баткене, расположенном в одноименной области Кыргызстана.

По итогам встречи сопредседатели поручили рабочим группам правительственных делегаций по делимитации и демаркации приступить к оформлению итоговых документов по делимитации государственной границы.

Отметим, что протяженность государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет около 980 км. Переговоры о ее делимитации (определении госграницы с описанием ее прохождения и нанесением на карту) проходили с декабря 2002 года.

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