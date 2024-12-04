Таджикистан и Кыргызстан завершили описание участков общей госграницы

БИШКЕК /Trend/ - Кыргызстан и Таджикистан завершили описание участков своей государственной границы

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана.

Договоренность была достигнута в ходе встречи сопредседателей правительственных делегаций двух стран — Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова — в Баткене, расположенном в одноименной области Кыргызстана.

По итогам встречи сопредседатели поручили рабочим группам правительственных делегаций по делимитации и демаркации приступить к оформлению итоговых документов по делимитации государственной границы.

Отметим, что протяженность государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет около 980 км. Переговоры о ее делимитации (определении госграницы с описанием ее прохождения и нанесением на карту) проходили с декабря 2002 года.