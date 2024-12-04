Кыргызстан и Казахстан начнут работы по разработке маршрута Алматы - Чолпан-Ата

БИШКЕК /Trend/ - Кыргызстан и Казахстан начнут работы по разработке технико-экономического обоснования нового транспортного маршрута «Алматы – Узынагаш – Кастек – Михайловка – Чолпан-Ата».

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана, данное решение было принято на 12-м заседании казахстанско-кыргызского Межправительственного совета, прошедшем в Бишкеке.

Общая длина маршрута составит 280 км, а финансирование будет предоставлено в виде грантов Азиатским банком развития (АБР).

Кроме того, обсуждена инициатива «Экономический коридор Алматы-Бишкек» (ЭКАБ), которая уже стала примером успешного регионального сотрудничества.

Отмечается, что этот проект положил начало ряду исследований и инициатив в таких областях, как транспортная связность, развитие туризма, улучшение качества воздуха, здравоохранение, агробизнес, а также реагирование на изменения климата.

В ходе заседания также рассматривались вопросы реализации Дорожной карты по развитию автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской границе. Документ предусматривает модернизацию семи совместных пунктов пропуска. Казахстанская сторона планирует внедрить современные автоматизированные системы контроля и проверки на этих пунктах.

По итогам заседания было подписано несколько документов, включая итоговый Протокол 12-го заседания Межправительственного совета, Дорожную карту по увеличению взаимных поставок сельскохозяйственной продукции и Меморандум о сотрудничестве в области туризма. Также достигнута договоренность об урегулировании прав собственности Казахстана на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на территории Иссык-Кульской области.