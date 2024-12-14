В Кыргызстане снизились грузоперевозки железнодорожным транспортом

БИШКЕК/Trend/ - Железнодорожным транспортом Кыргызстана в январе-октябре этого года было перевезено 7,253 миллиона тонн грузов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальный комитет по статистике Кыргызстана, показатель уменьшился на 2,7 процента по сравнению с 10 месяцами прошлого года (7,456 миллиона тонн).

Объем грузооборота железнодорожным транспортом составил 851,4 миллиона тонно-километров, что на 1,9 процента ниже, чем 867,6 миллиона тонно-километров в январе-октябре 2023 года.

Отметим, что за отчетный период объем грузов, перевезенных всеми видами транспорта в Кыргызстане, составил 43,349 миллиона тонн. По сравнению с январем-октябрем прошлого года этот показатель увеличился на 2,4 миллиона тонн, или на 5,8 процента.

Объем грузооборота всеми видами транспорта в Кыргызстане за 10 месяцев составил 2,453 миллиарда тонно-километров, что на 5,5 процентов больше по сравнению с январем-октябрем прошлого года.