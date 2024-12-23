Шведская Afry представит проект бетонной плотины Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане

БИШКЕК/Trend/ - Шведская инженерно-консультационная компания Afry, выступающая консультантом строительства Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане, представит проект бетонной плотины в мае 2025 года.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр энергетики Таалайбек Ибраев в своем обращении в честь 90-летия кыргызской энергетики.

"Подготовительные работы к строительству ГЭС Камбаратинская-1, названной проектом века, находятся на завершающей стадии. На сегодняшний день компания-консультант AFRY предложила четыре варианта плотины. Из них рабочая группа министерства энергетики выбрала бетонную плотину по результатам заключения мировых экспертов. На следующем этапе, в мае 2025 года, консультант AFRY представит проект плотины. Затем начнется проектирование и выполнение других работ", - сказал он.

Министр отметил, что развитие энергетического сектора остается приоритетом для руководства страны. За последние годы в отрасли введены в эксплуатацию малые гидроэлектростанции, реконструированы крупные ГЭС, построены солнечные электростанции, а также начато строительство ветроэлектростанций.

По его словам, 2024 год стал знаковым для кыргызской энергетики, которая отмечает свое 90-летие. Внесены изменения в отраслевое законодательство, внедрены льготы для привлечения инвестиций, а энергетики обеспечены современной техникой и оборудованием.

Отметим, что строительство Камбаратинской ГЭС-1 планируется начать в 2025 году, а первый гидроагрегат будет введен в эксплуатацию в 2028 году. Предварительная стоимость проекта составляет от 4,5 до 5 миллиардов долларов США, мощность станции — 1860 мегаватт. Ожидается, что ГЭС будет производить 5,6 миллиарда кВт/ч электроэнергии в год.