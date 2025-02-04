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Президент Кыргызстана прибыл с государственным визитом в Китай

Кыргызстан Материалы 4 февраля 2025 17:14 (UTC +04:00)
Президент Кыргызстана прибыл с государственным визитом в Китай
Фото: Администрация президента Кыргызстана

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Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
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БИШКЕК /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с государственным визитом в Пекин по приглашению Председателя Китая Си Цзиньпина.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на администрацию главы государства.

В соответствии с программой визита 5 февраля в Пекине Садыр Жапаров проведёт переговоры с Си Цзиньпином, а также с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжао Лэцзи.

В ходе визита планируется подписание ряда важных межправительственных соглашений, принятие совместной декларации двух государств об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства.

Кроме того, Садыр Жапаров примет участие в церемонии открытия IX зимних Азиатских игр в Харбине.

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