Президент Кыргызстана прибыл с государственным визитом в Китай

БИШКЕК /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с государственным визитом в Пекин по приглашению Председателя Китая Си Цзиньпина.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на администрацию главы государства.

В соответствии с программой визита 5 февраля в Пекине Садыр Жапаров проведёт переговоры с Си Цзиньпином, а также с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжао Лэцзи.

В ходе визита планируется подписание ряда важных межправительственных соглашений, принятие совместной декларации двух государств об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства.

Кроме того, Садыр Жапаров примет участие в церемонии открытия IX зимних Азиатских игр в Харбине.