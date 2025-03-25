Кыргызстан представил проект по цифровизации Среднего коридора

БИШКЕК/Trend/- Руководитель представительства министерства экономики и коммерции Кыргызстана и вице-председатель Бюро Центра ООН по упрощению процедур торговли и электронному бизнесу (СЕФАКТ ООН) Нурбек Максутов представил проект по цифровизации Среднего коридора в рамках заседания Комитета по упрощению процедур торговли Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экономики и коммерции Кыргызстана.

Проект касается разработки инструментария для улучшения процедур цифровой торговли вдоль Среднего коридора. Цель инициативы — разработка политических рекомендаций для государств-членов ООН, направленных на совершенствование торговли и упрощение процедур на этом маршруте.

В ходе своего выступления Максутов сообщил, что первый этап проекта будет фокусироваться на анализе существующих проблем и недостатков инфраструктуры, препятствующих эффективным транзитным процедурам и обмену данными. Эти барьеры особенно затрудняют конкурентоспособность торговли для стран без выхода к морю.

Проект также предусматривает разработку рекомендаций по внедрению стандартов СЕФАКТ ООН для обмена данными, что будет способствовать цифровой трансформации трансграничной торговли. Эти принципы будут тестироваться в пилотном режиме для оценки их эффективности и актуальности.

Кроме того, в рамках заседания совместно с Международным торговым центром (МТЦ) был представлен проект, нацеленный на улучшение связей между Европейским союзом и Центральной Азией, а также на повышение операционной эффективности Среднего коридора.

Основные цели проекта включают:

Упрощение трансграничных процедур в Центральной Азии для стимулирования торговли и устойчивых инвестиций.

Улучшение координации между странами региона для укрепления торговых и транспортных связей.

Повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий, облегчая их доступ к региональным и европейским рынкам через Средний коридор.

Проект будет реализован МТЦ в сотрудничестве с правительствами стран Центральной Азии и основан на реформах, инициированных в рамках проекта Ready4Trade Central Asia (2020-2024).

Отметим, что Средний коридор — это транспортно-торговый маршрут, проходящий через несколько стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он является альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию и достигает Европы. Центральный коридор представляет собой сухопутный маршрут в обход более длинных морских путей, соединяющий восточные части Азии, включая Китай, с Европой.