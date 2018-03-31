В Таджикистане обсудили снижение риска стихийных бедствий

Заседание Национальной платформы по снижению риска стихийных бедствий состоялось накануне, 30 марта в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана в Душанбе.

Как сообщила таджикскому агентству «Авеста» начальник пресс-центра КЧС Умеда Юсуфи, в заседании приняли участие представитель исполнительного аппарата президента Таджикистана Шараф Файзуллозода, члены национальной Платформы – руководители компетентных министерств, ведомств и международных организаций, аккредитованных в Таджикистане.

Заместитель председателя КЧС полковник М.Салимзода ознакомил участников заседания о деятельности Комитета в 2017 году по снижению риска стихийных бедствий, а также о произошедших чрезвычайных случаев и ситуаций в стране и принятых мерах.

На заседании была дана информация о новой структуре КЧС, утвержденной ранее постановлением правительства, о программе развития Комитета по ЧС и ГО на 2018-2022г.г., о ходе строительства нового здания Республиканского учебно-методического центра построенного при поддержке Фонда Короля Салмона.

Также были предоставлены информации о результатах первой встречи спасательных ведомств Афганистана и Таджикистана по сотрудничеству в сфере готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации, реализовываемых проектах при поддержке правительства Российской Федерации, Японии и Швейцарии.

Менеджером Программы ПРООН в Таджикистане по управлению риска стихийных бедствий Фирдавсом Файзуллоевым были представлены основные принципы международной гуманитарной помощи после чрезвычайных ситуаций.

Напомним, Национальная платформа по снижению риска бедствий была принята решением правительства Таджикистана 1 марта 2012 года.

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