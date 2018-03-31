В Таджикистане обсудили снижение риска стихийных бедствий

31 марта 2018 15:13 (UTC+04:00)

Заседание Национальной платформы по снижению риска стихийных бедствий состоялось накануне, 30 марта в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана в Душанбе.

Как сообщила таджикскому агентству «Авеста» начальник пресс-центра КЧС Умеда Юсуфи, в заседании приняли участие представитель исполнительного аппарата президента Таджикистана Шараф Файзуллозода, члены национальной Платформы – руководители компетентных министерств, ведомств и международных организаций, аккредитованных в Таджикистане.

Заместитель председателя КЧС полковник М.Салимзода ознакомил участников заседания о деятельности Комитета в 2017 году по снижению риска стихийных бедствий, а также о произошедших чрезвычайных случаев и ситуаций в стране и принятых мерах.

На заседании была дана информация о новой структуре КЧС, утвержденной ранее постановлением правительства, о программе развития Комитета по ЧС и ГО на 2018-2022г.г., о ходе строительства нового здания Республиканского учебно-методического центра построенного при поддержке Фонда Короля Салмона.

Также были предоставлены информации о результатах первой встречи спасательных ведомств Афганистана и Таджикистана по сотрудничеству в сфере готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации, реализовываемых проектах при поддержке правительства Российской Федерации, Японии и Швейцарии.

Менеджером Программы ПРООН в Таджикистане по управлению риска стихийных бедствий Фирдавсом Файзуллоевым были представлены основные принципы международной гуманитарной помощи после чрезвычайных ситуаций.

Напомним, Национальная платформа по снижению риска бедствий была принята решением правительства Таджикистана 1 марта 2012 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Беларуси посетит Таджикистан в середине мая
Таджикистан 14:15
Узбекистан активно рекламирует свой туристический потенциал в Таджикистане
Туризм 12:13
В Таджикистане обсуждают порядок пребывания граждан страны в Казахстане
Туризм 09:21
Таджикистан и Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР обсудили торговое сотрудничество
Бизнес 30 марта 17:31
В Таджикистане усилят безопасность гидротехнических сооружений
Таджикистан 30 марта 17:18
Таджикистан реализует госпрограмму развития рыболовства
Бизнес 30 марта 17:05
Всё больше граждан Таджикистана желает посетить Узбекистан
Туризм 30 марта 15:41
Молодой таджикистанец попал в список Forbes
Таджикистан 30 марта 14:25
Таджикистан ищет поставщика оборудования для многомиллионного проекта
Бизнес 30 марта 13:11
В Таджикистане состоялось открытие крупнейшего мукомольного комбината в стране
Бизнес 30 марта 11:50
Таджикистан проводит крупную международную выставку
Бизнес 30 марта 10:07
Землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло в Таджикистане
Таджикистан 30 марта 08:08
Таджикистан и Узбекистан могут отменить экологическую пошлину для автомобилей
Таджикистан 29 марта 17:55
В Центральную Азию выехал первый товарный поезд из Китая
Бизнес 29 марта 16:31
Всемирный банк представил проект стратегии по Таджикистану
Бизнес 29 марта 14:59
Узбекистан и Таджикистан ещё более упростят безвизовый режим
Туризм 29 марта 13:04
Таджикистан и Беларусь обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Таджикистан 29 марта 11:21
Узбекистан и Таджикистан рассмотрят риски совместного проекта строительства ГЭС
Энергетика 29 марта 09:41