Объем денежных переводов в Таджикистан вырос на 7%

25 июля 2018 19:58 (UTC+04:00)

Объем денежных переводов в Таджикистане восстановился в июле этого года после трехмесячного спада, передает Asia-Plus.

«Рост размера денежных переводов на сегодняшний день по сравнению с этим же периодом прошлого года составляет 7%. То есть поступило где-то на $90 млн. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», - сообщил председатель Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода 25 июля на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что в апреле-июне нынешнего года было зафиксировано снижение объема денежных передов по сравнению с тем же периодом 2017 года.

«На данный момент ситуация стабилизировалась и начался рост», - сказал Нурмахмадзода.

Напомним, по итогам прошлого года объем денежных переводов в Таджикистан составил около $2,6 млрд.

По его словам, примерно 86% денежных переводов поступили в российских рублях.

С начала 2016 года денежные переводы в рублях в Таджикистане выдаются исключительно в национальной валюте.

Глава НБТ подчеркнул, что данная мера способствовала удержанию курса национальной валюты на определенном уровне, и регулятор не намерен пока отказаться от этого механизма.

«Принятое тогда нами решение положительно повлияло на курс национальной валюты. На данный момент мы не намерены что-то изменить в этом вопросе», - отметил он.

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