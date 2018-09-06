Президент Таджикистана и зампред ЦВС КНР обсудили обеспечение безопасности на границе с Афганистаном

6 сентября 2018 10:48 (UTC+04:00)

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и заместитель председателя Центрального военного совета Китая Сюй Цилян на встрече в Душанбе заявили о приоритетности двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической сфере, сообщили в четверг в пресс-службе таджикского лидера, передает Интерфакс.

Стороны также обсудили вопросы выполнения ранее принятых соглашений, обеспечение безопасности на границе с Афганистаном и вопросы коллективного противодействия терроризму и экстремизму, а также незаконному обороту наркотиков.

Эмомали Рахмон и Сюй Цилян выразили удовлетворение развитием стратегического сотрудничества между двумя странами, отмечает пресс-служба.

Ожидается, что в четверг зампред ЦВС КНР встретится с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо, а также посетит одну из войсковых частей.

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