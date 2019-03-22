Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с президентом Казахстана

22 марта 2019 13:36 (UTC+04:00)

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел сегодня телефонный разговор со вступившим в должность президента Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает Trend со ссылкой на информагентство "Авеста".

Как сообщает пресс-служба главы государства, Эмомали Рахмон сердечно поздравил Касым-Жомарта Токаева и пожелал ему на этом ответственном государственном посту плодотворной деятельности во благо дальнейшего процветания и прогресса дружественного Казахстана.

Президент Таджикистана, отметил динамику успешного развития таджикско-казахстанских отношений стратегического партнерства во всех областях взаимодействия.

Лидер нации выразил уверенность в том, что стороны последующими общими усилиями поднимут многоплановое таджикско-казахстанское сотрудничество на новые высоты.

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