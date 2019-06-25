Экспорт таджикского цемента за 4 года вырос почти в 3 раза

Таджикистан увеличил среднемесячный экспорт цемента за последние четыре года почти в три раза, передает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

Республика за пять месяцев этого года поставила в соседние страны почти 620 тысяч тонн этого стройматериала, то есть в среднем 124 тыс. тонн в месяц.

Среднемесячный объем экспорта цемента из Таджикистана в 2015 году составлял всего около 42 тыс. тонн.

Таджикский цемент в январе-мае нынешнего года был экспортирован в Узбекистан (346 тыс. тонн), Афганистан (247 тыс. тонн) и Кыргызстан (27 тыс. тонн), сообщает министерство промышленности и новых технологий РТ.

Выпуск цемента в республике за пять месяцев этого года по сравнению с этим же периодом увеличился более чем на 100 тыс. тонн.

Высокому темпу роста производства цемента за последние годы в республике способствуют китайские инвестиции.

Так, в общем объеме произведенной в нынешнем году продукции, более 85% приходится на три совместных таджикско-китайских предприятия: «Чунгтсай Мохир цемент» (32%), «Хуаксин Гаюр цемент» (28%), «Хуаксин Гаюр Сугд цемент» (25,9%).

Доля столичного цемзавода (Таджикский цемент) в общем объема выпуска продукции составил всего 5,1%.

В целом на данный момент в Таджикистане выпуском цемента занимаются более 18 предприятий.

Численность таких мощностей в ближайшие годы планируется увеличить. В частности, компания «Мохир цемент» при помощи китайских инвестиций строит цементный завод мощностью 600 тыс. тонн на юге страны.

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