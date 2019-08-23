Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества Хади Сулейманпуром

23 августа 2019 09:35 (UTC+04:00)

21 августа Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в городе Гулистон Согдийской области принял Генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Хади Сулейманпура, сообщает Trend со ссылкой на Khovar.tj.

В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и перспективу отношений сотрудничества Правительства Республики Таджикистан и Организации экономического сотрудничества.

Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон выразил удовлетворение сегодняшним уровнем сотрудничества в сферах торговли, транзитно-транспортных перевозок, а также укреплением культурно-гуманитарных связей.

Было подчеркнуто, что Таджикистан заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества в сферах торговли, инвестирования, энергетики, транспорта, коммуникаций, промышленности, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и туризма со странами-членами Организации экономического сотрудничества.

В ходе беседы стороны также обсудили вопросы, связанные с развитием регионального туризма, установлением мира и стабильности в соседнем Афганистане, социально-экономическим развитием этой страны, и другие интересующие темы.

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