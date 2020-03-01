Явка на парламентских выборах в Таджикистане достигла 23,4%

Таджикистан 1 марта 2020 08:28 (UTC+04:00)
Явка на парламентских выборах в Таджикистане достигла 23,4%

Явка избирателей на выборах в парламент Таджикистана по состоянию на 9:00 по местному времени (7:00 мск) составила 23,4%. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил член Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Носирджон Салимзода.

"По данным Центризбиркома, за первые три часа, на 9:00, на всех 3412 избирательных участках республики проголосовали 1 млн 150 тыс. 37 избирателей, что составило 23,4% от количества внесенных в список избирателей", - сообщил Салимзода.

Он отметил, что голосование по всей стране продолжается и созданы все условия для проведения свободных и прозрачных выборов.​​​​​

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