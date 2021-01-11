Минфин Таджикистана о целях присоединения страны к инициативе стран G20

БАКУ/Trend/ - Таджикистан приняла решение присоединиться к инициативе стран Большой двадцатки (G20) по введению моратория на выплаты развивающихся стран по внешнему долгу, полагаясь на рекомендации своих партнеров по развитию.

Об этом говорится в сообщении министерства финансов страны, передает Trend.

"В апреле 2020 года министрами финансов и главами центральных банков стран Большой двадцатки (G20) было принято решение о предоставлении всем странам Международной Ассоциации Развития (IDA) право приостановить выплаты по внешнему долгу до конца 2020 года (коммюнике опубликовано на официальном сайте пресс-центра G20).

Данная инициатива направлена на поддержку развивающихся стран в противодействии пандемии COVID-19, и она распространяется на все страны, которые привлекли кредитные средства от стран-членов G20 и Парижского клуба.

На сегодняшний день, помимо Республики Таджикистан более 46 стран мира воспользовались этой инициативой. Более того, на прошедшем в ноябре 2020 года очередном саммите G20 было принято решение о продлении срока данной инициативы до июня 2021 года.

Наряду с другими странами, Республика Таджикистан приняла решение присоединиться к инициативе стран Большой двадцатки (G20) по введению моратория на выплаты развивающихся стран по внешнему долгу, полагаясь на рекомендации своих партнеров по развитию.

Основной целью присоединения Республики Таджикистан к данной инициативе является смягчение последствий кризиса путём концентрации государственных расходов на борьбу с пандемией COVID-19, а не освобождение долгового бремени на финансовое состояние страны, как это изложено в опубликованных статьях. Таким образом, денежные средства, освободившиеся в результате приостановления обслуживания внешнего долга, были дополнительно направлены на финансирование сектора здравоохранения страны.

В рамках данной инициативы 3 сентября 2020 года Республика Таджикистан подписала соответствующий Меморандум с Парижским клубом. В результате была достигнута договоренность о приостановлении выплат по долговым обязательствам перед Эксимбанком Китайской Народной Республики и Кувейтским Фондом Развития на общую сумму 43 миллиона долларов США и Германским банком развития (KfW) на сумму 363 тысяч евро.

По состоянию на 1 октября 2020 года общая сумма внешнего долга Республики Таджикистан составляет 3 163,2 млн. долларов США или 36,9% ВВП страны. Для обслуживания внешнего долга Республики Таджикистан за девять месяцев прошлого года было направлено 149,2 млн. долларов США. Годовой отчет об обслуживании внешнего долга Республики Таджикистан будет доступен на официальном сайте Министерства финансов Республики Таджикистан в ближайшее время.

До сегодняшнего дня все обязательства страны по обслуживанию внешнего долга выполняются своевременно и в полной мере, что может быть подтверждено всеми партнерами по развитию и международными финансовыми институтами", - говорится в сообщении.