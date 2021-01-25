Таджикистан – страна туризма

Таджикистан является одним из самых интересных туристических стран на всем постсоветском пространстве, поскольку обладает многообразием природных ландшафтов, горных рельефов, уникальной флорой и фауной. В стране активно развивается альпинизм, горно-спортивный, экологический, историко-культурный туризм и санаторно-курортное лечение.

Туризм Таджикистана это развивающаяся отрасль экономики страны, которая быстрыми темпами развивается в последние годы.

Правительство Таджикистана уделяет особое внимание развитию туристической отрасли, учитывая ее роль в формировании валового внутреннего продукта, активизации внешнеторгового баланса, обеспечению занятости населения и созданию дополнительных рабочих мест.

По инициативе Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, 2017-ом году в Таджикистане создан Комитет по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан, которая еще раз подтверждает важность развития данной отрасли. Данное решение имеет большие перспективы в будущем и создаст благоприятную почву для привлечения внимания международного сообщества к туризму в Таджикистане, которая в свою очередь повысит авторитет страны на международной арене.

Правительство республики во главе с Президентом страны, в целях развития индустрии туризма в Таджикистане объявили 2019-2021 г.г., «Годами развития села, туризма и народных ремёсел». Главной целью которой является обеспечение благоприятных условий для эффективной организации работы субъектов туристической деятельности и на этой основе создание в Республике Таджикистан эффективного и конкурентоспособного туристического рынка, обеспечивающего возможностями для удовлетворения потребностей иностранных и местных граждан.

Туристичиекие возможности

Современный Таджикистан - это горная страна с абсолютными высотами от 300 до 7495 метров над уровнем моря. 93% территории страны составляют горные хребты, относящиеся к Памирской, Гиссаро-Алайской и Тянь-шаньской горным системам. Указанные хребты разделены богатыми и плодородными землями Ферганской, Зерафшанской, Вахшской и Гиссарской долин. Сложность рельефа и большая амплитуда высот горных систем, обуславливает исключительное разнообразие растительного и животного мира.

Таджикистан - край высочайших вершин, гиганских ледников, стремительных бурных рек, неповторимых по своей красоте озёр, уникальной растительности и редких животных. Именно горный, поэтажный ландшафт определяет своеобразие и неповторимость природы Таджикистана, богатство её форм, вызванных к жизни разнообразием климатических зон. В республике за полтора часа полёта из знойной жары Вахшской долины можно попасть в арктический холод вечных снегов Памира. На базе 13 существующих государственных природных заповедников «Зоркул», «Ромит», «Мозкул», «Дашти Джум», а также Таджикского национального парка сохранены в первозданном виде уникальная экология, ландшафты и природные памятники. Сохранены также редкие исчезающие виды растений и животных занесенные в Красную книгу, в числе которых винторогий козел (морхур), горный архар (Марко Поло), бухарский горный баран (уреал), пятнистый бухарский олень, снежный барс, Тянь-шаньский бурый медведь, полосатая гиена, индийский горный гусь. На территории республики обитает 84 вида млекопитающих, свыше 365 видов птиц, 49 видов рептилий, около 52 видов рыб и более 10000 видов насекомых. Флора Таджикистана насчитывает свыше 5000 тысяч видов растений, среди которых немало эндемиков. Территория Таджикского национального парка составляет 2,6 миллиона гектаров, которая охватывает 18 процентов территории страны и 60 процентов Горно-Бадахшанской автономной области республики. За последние годы Дирекцией Национального парка активно реализуются меры по развитию инфраструктуры экологического туризма и улучшению экологической обстановки в высокогорных районах Памира.

Один из уникальных уголков природы в верховьях Амударьи, носит название «Тигровая балка». Здесь обитают в первозданных природных условиях такие животные, как благородный олень-хангул, пустынная антилопа джейран, леопард, камышовый кот, гиена, черно-золотистый таджикский фазан, пустынная куропатка-чиль, орел-змееед, дикий кабан, барсук, дикобраз. Из пресмыкающихся ценные для науки и медицины среднеазиатская кобра, гюрза, эфа и многочисленный отряд других неядовитых змей. В реках и озерах водятся такие рыбы как форель, маринка, сом, змееголов, сазан, белый амур, а в нижнем течении реки Вахш сохранилась древнейшая реликтовая рыба - скафирингус.

В республике функционирует 288 объектов туристской и санаторно-курортной направленности, в том числе 188 гостиниц, 45 санаториев, оставшиеся составляют дома и зоны отдыха, туристские базы, оздоровительные лагеря.Также 224 туркомпании ведут свою деятельность нас основе туристских лицензий.

Таджикистан располагает 3 международными аэропортами в г. Душанбе, Худжанде и Кулябе.

Территорию республики с запада на восток пересекают 3 ветви железных дорог, которые связывают центральную, северную и южную регионы республики через территории сопредельных государств Туркменистана и Узбекистана.

Природно-рекреационные ресурсы республики, наличие памятников истории и культуры предопределяют особенности сформированного национального туристского продукта, продвижение и реализация которого на мировых рынках туристских услуг, обеспечивает поток иностранных туристов в Таджикистан. В этом плане приоритетными видами международного туризма в стране рассматриваются:

- альпинизм, горно-спортивный и экологический туризм;

- рафтинг, пара планеризм, горнолыжный спорт;

- интерохота;

- историко-познавательный и этнографический туризм;

- санаторно-курортное лечение и отдых.

На территории Таджикистана находится величественный Памир-одно из знаменитых нагорий земного шара с абсолютными высотами от 2800 до 7495 м. над уровнем моря, известный во всем мире как «крыша мира». Здесь туристическими ресурсами являются альпинистские маршруты на высочайшие горные пики - Исмоили Сомони и Евгении Корженевской, расположенные на высоте более 7000 тысяч метров, охотничьи хозяйства, природные ландшафты, пещеры и минеральные источники термальных и холодных, углекислых и кремнекислых вод. Ежегодно в Таджикистане, проводятся Международные альпинистские экспедиции, в ходе которых альпинисты из разных стран мира совершают восхождения на высочайшие горные вершины страны. Покорить пик Исмоила Сомони (7.495 метров) - высотный полюс Памира - стремятся альпинисты со всех континентов. Уникальный рельеф данного региона благоприятствует развитию туристических походов и треккингов различной категории сложности, занятию специальными видами спорта, такими как скалолазание, альпинизм, горнолыжный спорт, горный туризм в сочетании с охотой и фото охотой, рафтингом, парапланеризмом, сноубордингом, спелеотуризмом и другими видами экстремального туризма. Таджикистан является наиболее богатой страной по запасам пресной воды. Практически половина водных ресурсов стран центральноазиатского региона формируются в высокогорных реках, озерах и ледниках страны.

Горно-Бадахшанская автономная область республики очень богата озерами, имеющими самое различное происхождение. Наиболее крупными из них являются Каракул, Зоркул, Рангкул, Шоркул, Булункул, а также озеро Сарез, которое образовалось в результате землетрясения в 1911 году. В целом в Памирском регионе в интервале высот от 3200 до 5000 метров, сосредоточены 1450 озер и 220 рек, или же 83 % общей площади зеркала озер по Таджикистану. Самым большим озером Памира является соленое уникальное озеро Каракул, расположенное на высоте 3914 метров над уровнем моря. Его наибольшая глубина -236 метров. Считается, что оно образовалось в ледниковый период и дно озера, а также некоторые его берега на многие километры покрыты вечной мерзлотой.

На территории Таджикистана функционируют около 200 источников минеральных и термальных вод, на базе которых развивается санаторно-куротное направление туризма. Наиболее известные из них курорт «Ходжа Оби Гарм», санатории «Шаамбары», «Оби гарм», «Зумрад», «Хаватаг». В санаториях и курортах Таджикистана предоставляются услуги по лечению болезней сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, костно-мышечной системы, мочевыводящей системы, гинекологических заболеваний, желудочно-кишечного тракта, печени и желчевыводящих путей, а также кожных заболеваний. На горячих углекислых источниках санаториев «Гармчашма», «Башор» и «Шахдара» образуются травертины - известковые отложения натечной формы. Особенно красивы они на источнике Гармчашма, расположенном в 35 км от г.Хорога. Источник Гармчашма находится на высоте 2325м над уровнем моря и заметен издалека благодаря исключительной белизне травертинов. Травертины представляют длинный вал, ажурными уступами спускающийся к реке. По склонам его свешиваются как бы сросшиеся сталактиты, производящие впечатление застывших каскадов и каменных чаш. На уступах образуются естественные ванны с водой различной температуры (до 62*С).

Рукотворным уникальным памятником природы на Памире является Памирский ботанический сад, расположенный на высоте 2320 метров над уровнем моря в близи г. Хорога. Этот сад на фоне бесплодных склонов является настоящим зеленым чудом, в котором собрано свыше 20 тысяч растений со всех континентов. Среди них такие редкие и диковинные экземпляры растений, как амурский бархат, пробковое дерево, черная австрийская сосна и уникальная коллекция роз с чистейшими тонами и несравненным ароматом.

Особенно популярны среди туристов и альпинистов Фанские горы, которые расположены между Зерафшанским и Гиссарскими хребтами от Кштутдарьи до Фандарьи. Сегодня Фанские горы, наиболее доступные из высоких гор страны для туристов. В каменной чаще этих гор разместилось зеркало голубовато-зеленой воды - озера Искандеркуль, самого большого озера Фанских гор, расположенного в северном Таджикистане. Широко раскинулось оно на высоте 2200 метров. Здесь туристы могут наблюдать мерцание звезд и тумана поднимающегося с поверхности озера. На берегу озера в 160 км от Душанбе расположена турбаза «Искандеркуль». Путь этот туристы совершают на автомашинах по удивительным ущельям Фандарьи, Ягноба и Искандердарьи. Горы вокруг кажутся многоцветными, так как в них преобладают синеватые, красные и сиреневые тона. Ущелье Искандардарьи иногда называют ущельями цветных скал, а силы ветров превратили их в причудливые крепостные стены и замки.

Много интересного ожидает любителей путешествий и на юге Таджикистана. Один из древнейших городов Центральной Азии город Куляб в 2006 году отметил свой юбилей 2700-летие, который стал знаменательным событием для страны. В лессовых толщах вблизи Бальджуванского района таджикские археологи раскопали каменные орудия, древнейшие из найденных в Центральной Азии. Здесь также открыты уникальные стоянки неандертальцев в Дангаринском районе у пещеры Огизкичик с очагами, около которых обнаружено 15 тысяч обуглившихся панцирей черепах.

Большой интерес представляют достопримечательности красивых окрестностей древнего Хуталя ныне города Куляба. Особенно привлекательна гора Ходжа Мумин, уникальный природный памятник, который сплошь состоит из чистой соли разных цветов, палевых и серых, голубовато зелённых и розовых. Запасы соли этой горы могут обеспечить все человечество на многие сотни лет. Еще одно чудо Ходжа Мумина - его пещеры, которые славятся своей музыкальностью. Чудесные звуки порождает ветер, перебирающий, словно клавиши, длинные и тонкие стеклянные сосульки-сталактиты, висящие у входа в пещеры. Уникальным памятником истории и архитектуры является мавзолей выдающегося мыслителя и религиозного деятеля IV века Мир Саида Али Хамадони в городе Кулябе, куда совершают религиозное паломничество многие последователи почитающие его суфистское учение.

Чтобы увидеть и почувствовать колорит и экзотику Азии, необходимо обязательно побывать в Таджикистане, посетить его богатые и разнообразные базары с изобилием овощей и фруктов, побродить в тенистых исторических улочках старых городов, посидеть в чайханах, покрытых ажурным орнаментом, попить ароматный зеленый чай, побеседовать с людьми, изучить их традиции, культуру и быт, познать добродушие, величие и мудрость этого народа.

Климат Таджикистана сухой континентальный климат с большой температурной разницей в различных областях- от горячих сухих пустынь в Хатлонской области до резкой холодной в восточном Памире.

Наиболее удачным временем для посещения Таджикистана среди туристов считается весна (март ― май). В это время низины превращаются в огромный цветочный ковер. Для восхождения на Памир благоприятным считается период с июля по сентябрь. Пешие путешествия по стране лучше осуществлять в сентябре, поскольку в это время на территории Таджикистана формируется оптимальная климатическая обстановка, благоприятствующая комфортной адаптации человека.

Таджикистан занимает второе место среди стран СНГ по водным ресурсам. В Таджикистане 1000 рек, 2000 озер и 8000 ледников. Площадь ледников Таджикистана составляет приблизительно 50% всех ледников в Центральной Азии. Самый большой горный ледник в мире- Федченко- расположен на Памире.

Таджикская Национальная кухня.

Блюда таджикской кухни славятся на весь мир.

Кулинарное искусство таджикского народа формировалось в течение многих столетий под влиянием богатой истории края. Национальная таджикская кухня предполагает обилие мясных и мучных блюд. Популярны овощные и мясные шашлыки, всевозможные кебабы, колбаски из рубленного мяса. Все блюда обильно приправляют специями, луком, зеленью и ароматными травами.

Продукты, составляющие основу национальной таджикской кухни, имеют древнюю историю и связаны с каждым отдельным регионом страны и его культурой. Разнообразие таджикской кухни и гостеприимство оставят у туристов незабываемые впечатления.

Особое место в таджикской кулинарии занимает – плов. Таджикский Оши палав был занесен в список Культурного наследия ЮНЕСКО. Как отмечают в ЮНЕСКО - «Плов в этой азиатской стране является частью общего культурного наследия». Существует более 200 рецептов приготовления оши палава.

Таджикистан – страна с самым гостеприимным народом. Чтобы увидеть и почувствовать экзотику Азии, необходимо обязательно побывать в Таджикистане, побеседовать с людьми, изучить их традиции, культуру и быт, познать добродушие, величие и мудрость нашего народа.

Настоящее восточное гостеприимство - поистине удивительная вещь. Это, прежде всего, добро и взаимоуважение. И этими золотыми устоями восточного бытия всегда славился коренной народ Центральной Азии.

Достопримечательности Таджикистана;

На центральной площади Душанбе в столице Таджикистана воздвигнут Мемориальный комплекс в честь 1100 – летия Государства Саманидов со скульптурным образом Исмоили Сомони- основателя первого государства таджиков (IX-X). В поднятой правой руке Исмоили Сомони – символ национального единства и возрождения Таджикистана- золотой царский скипетр-жезл со скульптурным изображением солнечного диска, объединённого семью звёздами. Архитектурно- мемориальный комплекс был сооружён в 1999 году.

Парк культуры и отдыха им. Рудаки

Одно из самых любимых и часто посещаемых мест душанбинцев и гостей столицы- недавно построенный парк культуры и отдыха им. Рудаки в окружении множества разноцветных фонтанов.

Главной достопримечательностью парка является монументальное скульптурное сооружение, которое было создано в честь 1150-летия Абуабдулло Рудаки, ученого и основоположника персидской поэзии.

Парк Государственного флага Таджикистана

С недавних пор еще одним излюбленным местом гостей столицы стал один из красивейших парков города – Парк Государственного флага Таджикистана. Вечнозеленые кипарисы, ели, арчи, фонтаны и водоемы с необыкновенно прозрачной водой, скульптурные композиции на историческую тему- прекрасное место для прогулок.

Это место знаменито еще и тем, что государственный флаг развивается на одном из самых высоких в мире флагштоков. 165- метровая мачта установлена на территории Дворца нации – резиденции президента Республики Таджикистан.

Недалеко от флагштока находится еще одна достопримечательность столицы – Герб Таджикистана. Пятиметровый герб установлен на 45 – метровом постаменте с правой стороны «Дворца наций».

Парк «Хайям»

Государственное учреждение Парк «Хайям» (“Столичный парк”) является культурно-развлекательным объектом, расположенным в районе Сино г. Душанбе и выходит восточной стороной на реку Душанбинка. Площадь парка достигает 15 га. За один день Парк «Хайям» может принять до десяти тысяч человек. В парке имеются аттракционы для самых маленьких детей от 2 до 7 лет, а также для взрослых: «Американские горки», «Судно пирата», «Юпитер», «Колесо обозрения» и др. Здесь для посетителей по вечерам проводятся концерты и шоу музыкальных фонтанов. Парк имеет амфитеатр на 1200 мест, спортивно-развлекательную инфраструктуру, площадку для скейтбординга, Аквапарк, Ландшафтное озеро с музыкальным фонтаном, множество других фонтанов, кафе бистро, чайхану и торговые точки по реализации прохладительных напитков и мороженого.

Ботанический сад «Ирам»

Ботанический сад «Ирам», безусловно, является одним из главных украшений города Душанбе и любимым местом отдыха не только душанбинцев, но и гостей столицы. Сад расположен на левом берегу реки Варзоб в предгорьях южного склона Гиссарского хребта на высоте 850 м над уровнем моря. Площадь сада 40,0 га. Центральный вход в сад организован с востока. Сразу же у входа вы можете ознакомится со схемой ботанического сада и правилами посещения. Главная аллея ведет к оранжерее, откуда берут начало все аллеи и дорожки Ботанического сада. В центральной части находится село, демонстрирующее древние обычаи таджиков. Здесь же построена национальная чайхана на 180 посадочных мест. На территории сада построены деревянные айваны (беседки), инкрустированные восточным орнаментом.

Чайхана «Рохат»

Каждый турист, посетивший Душанбе, просто обязан побывать в чайхане «Рохат». Этот удивительный музей национального зодчества. Здесь вы можете отведать неповторимые блюда таджикской кухни и насладиться своеобразной архитектурой таджиков.

Дворец «Кохи Навруз»

Дворец «Кохи Навруз» является главной достопримечательностью столицы. С его уникальной архитектурой, отражающей тенденции национального таджикского стиля, не сравнится ничто. Аналога данному шедевру архитектуры, пожалуй, нет во всей Центральной Азии.

На потолке и колоннах дворца вручную вырезаны национальные орнаменты, ни один из которых не повторяется, на стенах – каменная мозаика с сюжетами народных сказаний. Мебель- столики и топчаны – также покрыты древними этническими узорами . Для создания этого архитектурного шедевра были приглашены лучшие мастера со всей республики. Именно уникальность архитектурного стиля вкупе с поистине грандиозными размерами привлекают взоры, как местных жителей, так и многочисленных туристов со всего мира.

Национальная библиотека Таджикистана

Национальная библиотека Таджикистана считается самой крупной в Центральной Азии и является ценным объектом культурного наследия Республики Таджикистан, хранилищем документов и архивов национальной печати. Библиотека расположена в центре Душанбе. Общая площадь здания составляет 44 тыс. 78 кв. метров. Центральная часть фасада здания библиотеки олицетворяет открытую книгу. В библиотеке функционирует 25 читальных залов на 1500 мест, 28 книгохранилищ для хранения 10 млн. книг и других источников информации, 9 конференц-залов на 1200 мест для проведения любых мероприятий, 3 выставочных помещений, 36 отделов и центров. Библиотека располагает 3 большими выставочными залами: «Музей книги», «Книги, изданные в период независимости» и «Новые книги».

Национальный музей Таджикистана

Здание центрального музея Таджикистана расположено в самом центре Душанбе – столицы Таджикистана. Окружено одним из красивейших парков города – Парком Государственного флага Таджикистана. Открытие музея состоялось 20 марта 2013 г. В фондах музея хранятся предметы из коллекций археологии, этнографии, нумизматики, письменного наследия, декоративно - прикладного и изобразительного искусств. Экспозиции музея, которые расположенны на четырех этажах и дают возможность посетителям ознакомиться с природой Таджикистана, его историей, начиная с древнейшего периода до наших дней, изобразительным и декоративно - прикладным искусствами таджиков.

Театр оперы и балета им. С. Айни

Таджикский государственный академический театр оперы и балета им. Садриддина Айни – ведущий музыкальный сценический коллектив Таджикистана, с самобытной, яркой творческой палитрой, осуществляющий широкую пропаганду образцов классического и современного музыкального искусства. Театр начал свою работу в далеком 1940 году и стоял у истоков создания таджикского профессионального оперного и балетного искусства, осуществив постановку сотен произведений мировой классики и таджикских композиторов. Здание таджикского государственного театра оперы и балета им. Садриддина Айни, украшает одну из центральных площадей Душанбе, на протяжении 70 лет служит делу искусства.

Торговый центр «Мехргон»

Величественный комплекс Торговый центр «Мехргон» построен в красивом архитектурном стиле и с благоприятными условиями оказания услуг внутри комплекса. Проект главного корпуса Торгового центра «Мехргон», который состоит из трех этажей, разработан на основе синтеза архитектурных стилей Востока и Запада, акцентируя предпочтения на национальных элементах дизайна, на общей площади 3,31 га. Здание Торгового центра «Мехргон» и созданные в нем условия, отражают высокую рыночную, торговую и сервисную культуру древнего таджикского народа.

Спа «Хаёт»

Спа Хаёт – это новый элитный СПА-комплекс с большим спектром развлечений и процедур для здоровья. Здесь созданы комфортные условия для хорошего отдыха высокого класса! В Спа Хаёт можно расслабиться в турецком хамаме, русской бане или финской сауне, получить заряд здоровья в турмалиновой комнате или на марокканском СПА, заказать сеанс расслабляющего массажа, поплавать в бассейне или позаниматься в тренажерном зале. Спа Хаёт – это уникальное место, где можно с удовольствием провести весь день со своей семьей или дружеской компанией.

Гостей комплекса Спа Хаёт ждут увлекательные развлечения, например, 3Д гольф и бильярд, а также изысканная еда от шеф-поваров ресторана и лучшие напитки в баре комплекса. В комплексе установлено современное оборудование, продумана каждая мелочь – от деталей интерьера до правильного освещения. Гости всегда получают качественный сервис и радушный прием. СПА процедуры проводят только квалифицированные специалисты, прошедшие обучение в странах Европы.

Достопримечательности Худжанда

Исторический музей Согдийской области

Областной исторический музей основан в 1926 году и насчитывает 30 тысяч экспонатов, из них более 10 тысяч относятся к основному фонду. В 2006 году построено новое здание музея. В музее два яруса: верхний и нижний со смотровыми башнями. У входа- глобус известного ученого и мыслителя Ходжи Юсуфа. Экспозиции истории и культуры оформлены художником А.Махмудовым. Экспозиционное достоинство музея – размещение экспонатов под стеклянным полом. Особым интересом посетителей пользуется стенд государства Саманидов (X-в.) и мехроб (алтарь XI-в.). В фойе установлена скульптура героя таджикского народа Темурмалика (XIII в.)

Дворец «Арбоб» в Худжанде

В Таджикистане одно из достижений архитектурной мысли XX века – дворец «Арбоб», построенный по инициативе дважды Героя Социалистического Труда (1948,1957гг.) Саидходжи Урунходжаева, в 1959 году. Дворец возвели на холме Арбоб, отсюда и название комплекса. Это архитектурное создание является неповторимым шедевром на территории Таджикистана. Здание по сути – реплика здания в Петергофе, которое увидел Урунходжаев и решил построить аналог у себя на родине. Во дворце есть обученные гиды, которые Вам подробно расскажут об истории Худжанда, колхоза на территории которого расположен дворец и о жизни самого Урунходжаева. Стены и потолки дворца расписаны яркими узорами. В них угадываются четыре стихии – вода, огонь, воздух и земля. Здесь и мотивы хлопковых полей, пшеницы, винограда и других плодов Таджикистана. Именно в этом дворце проходила историческая 16-ая сессия Верховного совета.

Базар «Панчшанбе»

Рынок Панчшанбе – это одна из ярких достопримечательностей Худжанда. Его название созвучно со столицей Таджикистана – Душанбе, и это не случайно. Эти имена означают дни недели: Душанбе – Понедельник, Панчшанбе – Четверг. В Душанбе торговали по понедельникам, а в Худжанде по четвергам.

Рынок Панчшанбе, говоря по-восточному «базар», расположен в самом центре Худжанда, а напротив него стоит мавзолей Шейха Муслихиддина. Базар состоит из главного павильона и множества лавок, палаток и магазинчиков, примыкающих к нему. Здесь всегда очень шумно, так как за покупками приезжают не только жители города, но и гости из сельской местности.

Рынок Панчшанбе очень большой, но его условно можно разделить на две части. На первом этаже, в огромном зале торгуют различными продуктами, фруктами и овощами, лепешками и специями, которые являются главным атрибутом любого рынка в Центральной Азии. Здесь можно по-настоящему почувствовать колорит восточного базара. На втором этаже размещается множество магазинчиков и лавок, где продается одежда, электроника и различные бытовые товары. Здесь можно увидеть привычные для постсоветского пространства торговые ряды.

Для тех, кто собирается посетить Худжанд, можно однозначно порекомендовать прогулку по рынку Панчшанбе – без него образ древнего города будет неполным.

Достопримечательности Куляба

Музей «2700»-летия Куляба

Государственное учреждение «Республиканский музейный комплекс Куляба» было создано 7-го сентября 2006 году в честь празднования 2700-летия города Куляба. В состав комплекса входят Историко-краеведческий музей 2700 –летия Куляба, Музей литературно- письменного наследия имени Мир Сайида Али Хамадони и Дом- музей народного поэта Сайдали Вализода. В фондах музея насчитывается около пяти тысяч экспонатов по археологии, этнографии и истории Куляба и Южного Таджикистан.

Экспозиция музея начинается с раздела о географии и природе Кулябского региона, где представлены образцы флоры и фауны, многие из которых занесены в Красную книгу, а также виды минералов и почв.

Зал древней и средневековой истории представляет карту археологических и архитектурных памятников Таджикистана и находки, полученные во время раскопок многих памятников на территории Куляба и в его окрестностях, начиная с неолитических памятников, возраст которых превышает 2500 лет, до памятников позднего средневековья. Зал традиционной культуры таджиков представляет различные отрасли традиционного производства, бытовой уклад жизни таджикской семьи, традиционную одежду и украшения таджиков, музыкальные инструменты и произведения декоративно-прикладного искусства XVIII-XX вв.

Раздел Независимости начинается с подробной и большой карты Таджикистана, вывешенной в одном из фойе музея, а также включает витрины и стенды, рассказывающие об успехах развития различных отраслей экономики Кулябского региона: культуре, искусстве, сельском хозяйстве, медицине, образовании, транспорте, строительстве, - а также различные подарки, преподнесенные Кулябу в год празднования его 2700-летия.

Достопримечательности Хорога

Городской парк в Хороге

Парк города Хорог является одним из его достопримечательностей. Добраться сюда довольно легко – он находится на центральной улице города. Можете обратиться к любому прохожему, который с радостью расскажет и покажет дорогу. Парк- довольно спокойное и уютное место. Можно прогуляться по тихим аллеям с пирамидальными тополями, проводить время на лавочках, купаться в бассейне в центре парка, посидеть в кафе-террасе, частично нависающей над бурным Гунтом.

Санатории и базы отдыха

Ущелье «Варзоб»

Это ущелье- любимое место отдыха душанбинцев. Здесь располагается много домов и зон отдыха. Варзобское ущелье широко известно, как небольшой географический район в бассейне одноименной реки, пересекающей центральную часть южного склона Гиссарского хребта. Долина реки Варзоб находится в окрестностях столицы Таджикистана города Душанбе, среди живописных склонов Гиссарского хребта; через нее проходят автомагистрали Душанбе- Худжанд, Душанбе- поселок Айни- Пенджикент, соединяющие районы центрального Таджикистана с северными районами страны.

Горнолыжный курорт «Сафед-дара»

Чтобы отлично провести зимние каникулы, покататься на горных лыжах, испытать удовольствие от зимних забав, не обязательно ехать в Швейцарию. Все это можно найти здесь, в горнолыжном комплексе Таджикистана - «Сафед-Дара». На отметке 2300 метров- именно на такой высоте находится «Сафед-дара» - открывается живописный вид: внизу долина, на горизонте- склоны Гиссарского хребта. Погода обычно ясная и безветренная, а снег ложится рано и держится до мая. Идеальное место для зимнего отдыха и тренировок. Современная гостиница, ресторан, лыжные трассы, новые канатные дороги, стоянка снегоходов. На территории комплекса имеется специальная детско-юношеская школа по зимним видам спорта.

Санаторий « Бахористон»

В живописном оазисе, на берегу чистейшего Кайраккумского водохранилища, которое еще называют Таджикским морем, расположился новый санаторий «Бахористон», завоевавший славу с богатой инфраструктурной, современной лечебно-диагностической базой и высоким уровнем сервиса. Благодаря уникальным природно-климатическим факторам Кайраккумского побережья и наличию современной лечебной базы, санаторий принимает гостей на санаторно-курортное лечение круглый год. Преимущество здравницы в том, что она находится вдалеке от городского шума и суеты. Умеренный климат, чистый морской воздух, наполненный запахом хвойных деревьев и песчаного пляжа- все это, дополняет лечение гостей особым комфортом и увеличивает оздоровительный эффект. Любителей активного отдыха в санатории «Бахористон» порадуют прогулки на катере, катание на гидроциклах, рыбалка, тренажерный зал, теннисный корт и футбольное поле с травяным покрытием (работает прокат спортивного инвентаря). После насыщенного событиями дня к вашим услугам- бильярд, боулинг, дискобар и вечерние шоу программы.

Ходжа Оби Гарм

Бальнеоклиматический курорт расположен в 48 км к северу от Душанбе, в центральной части южного склона Гиссарского хребта, на высоте 1740—1960 метров.

Живописные окрестности курорта, разнообразная древесная (в том числе грецкий орех, чинар, каштан, белая акация) и кустарниковая растительность, каскады водопадов горных рек создают благоприятные условия для отдыха. Наряду с горным климатом основной природный лечебный фактор- термальные (65-95ОС) слабоминерализованные (0,4 – 0,5 г/л) азотные хлоридно-гидрокарбонатные и хлоридно- гидрокарбонатно-сульфатные натриевые воды, применяемые для ванн, и орошений. В лечебных целях используют также естественный, свободно выходящий на поверхность земли пар, конденсат, который представляет собой слабоминерализованную хлоридно- гидрокарбонатную натриевую воду с концентрацией радона до 22нКи\л (температура – 92ОС ). Функционирует профсанаторий (370 мест) для больных с заболеваниями органов кровообращения, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы. Имеются пароэманаторий, водолечебницы (ванны, души, бассейны).

Горячий минеральный источник «Гарм- Чашма»

В переводе с таджикского «Горячий источник» расположен на высоте 2325 м над уровнем моря, на западном склоне Шахдаринского хребта Памира, в среднем течении реки Гармчашма (приток реки Пяндж).

Это самый знаменитый бальнеологический курорт Памира. Слава о целительной силе вод Гарм-Чашмы разнеслась далеко за пределы страны.

Мавзолей Хазрати Шох, Истаравшан

Одной из самых древних достопримечательностей Таджикистана является Мавзолей Хазрати Шох, который входит в историко-архитектурный комплекс «Хазрати Шох», находящийся в старой части города Истаравшан. Комплекс состоит из трёх культовых построек: мавзолея Хазрати Шох, мавзолея Худоёра Ваълами и мечети Хазратишох (также известной как Намозгох) XIX столетия. Все три строения расположены полукругом. Каждое из них возведены в разное время и имеют свою историю создания и назначение. В прошлом в комплекс также входил в городское кладбище и медресе.

В наши дни мавзолей Хазрати Шох представляет собой скромное двухкупольное кирпичное сооружение с усыпальницей (Гурхан) и молельней (Зиёратхон).

Перед зданием мавзолея есть родник, вода которого считается священной и лечебной. По легенде, родник образовался после того, как халиф Али опустил свой посох в высокогорное озеро Ойкуль. Посох всплыл у ног, похороненного в Ура-Тюбе Хазрати шох. На этом месте и возник родник. Именно с этого родника, как считают ученные и началась история мавзолея. Вблизи родника, как олицетворение источника жизни у мусульман, появилось погребение почитаемого религиозного деятеля. Позднее над его могилой был построен мавзолей.

Мавзолей Рудаки, город Пенджикент

Мавзолей поэта, родоначальника классической таджикско - персидской поэзии Абу-Абдулло Рудаки, известного на весь мир, был построен в 1958 году. Этот исторический парадокс связан с тем, что до конца не была изучена биография великого деятеля и соответственно не прослежено место его захоронения.

Известно лишь, что Рудаки, живший в конце IX – начале X веков (правление Саманидов), последние дни своей жизни провёл в бедности и умер в 941 году в своём родном селении Панджруд, недалеко от города Пенджикента. Сохранились сведения, что поэт умер слепым.

Пролить свет на многие вопросы из жизни Рудаки помогла кропотливая работа известного таджикского писателя Садриддина Айни. Он досконально изучив, возможные исторические рукописи, сумел установить место захоронения великого поэта, а известный скульптор-антрополог Михаил Герасимов смог восстановить его облик по останкам.

Древнее поселение Саразм

Саразм — древнейшее поселение (IV—II тысячелетие до н. э.) расположенное в 15 км к западу от районного центра Пенджикент на левом берегу реки Зеравшан. Большую историческую и культурную ценность представляют хорошо сохранившиеся дворцовые и культовые сооружения, общественные и жилые строения.

На месте раскопок были найдены металлические и каменные изделия, а также многочисленные украшения, изготовленные из драгоценных камней и обработанных морских раковин. Поселение расположено в пределах БМАК (Бактрийско-Маргианский археологический комплекс). Разрушение поселения по времени совпадает с вторжением на эту территорию кочевых индо-иранских племён. Название «Саразм» происходит от древнего таджикского слова «саризамин» (начало земли).

На основе стратиграфии раскопа 2, период существования саразмского поселения был разделен на четыре этапа — Саразм I, II, III, IV, соответствующие периодам III и IV Намазга-Тепе. Таким образом, на месте поселения Саразм было раскопано более 10 000 м² и на основе артефактов установлено, что он был раннеземледельческим центром эпохи палеометалла (бронзовый и ранний железный века). Здесь также развивались: ремесленное производство гончарных изделий, добыча и обработка металлургических руд, изготовление украшений из драгоценных и полудрагоценных самоцветов (добывающиеся в радиусе 100"км).

Первоначально рельеф, на котором и образовалось само поселение, имело неравномерную структуру, однако, в отличие от многих других поселений эпохи энеолита и бронзового века, здесь расширение в течение 1 500 лет шло в основном горизонтально. Это позволило установить, что поселение Саразм занимало площадь более 100 гектар, что является нетипично огромным для того времени.

Гиссарская крепость

Гиссарская крепость - не что иное, как дворец одного из беков Бухарского эмирата. Крепость со стенами толщиной 1 м, с бойницами для ружей и пушек возвышалась на склоне высокого холма и охранялась стражей. Внутри были бассейн и сад. Напротив крепости шумела базарная площадь с караван-сараем и множеством лавок. Гиссарская крепость впечатляет своей мощью и монументальностью.

Общие сведения: Считается, что крепость была построена около 2500 лет назад, в период расцвета, когда рядом с Гиссаром проходили маршруты Великого шелкового пути. Сохранившиеся остатки крепостных сооружений были построены в XVI-XIX веках. Гиссарская крепость в Таджикистане является одним из старейших и крупнейших архитектурных памятников Центральной Азии.

Сейчас это музей под открытым небом площадью 86 гектаров, расположенный на месте древнего городища. Власти Таджикистана намереваются внести его в список культурного наследия ЮНЕСКО. Она расположена недалеко от поселка городского типа Гиссар, когда-то бывшего процветающим средневековым городом, в котором занимались ремеслами и торговлей. Он находится в центральной части одноименного района, на западе Гиссарской равнины, 26 км западнее столицы страны и в 30 км от международного аэропорта Душанбе.

Тахти Сангин («Храм Окса»)

В Британском музее хранятся уникальные сокровища, получившие название Амударьинский клад (или «Клад Окса»). Клад был найден в 1877 году на правом берегу Амударьи (в греческий период ее называли Окс). Находка состояла из более чем 2000 золотых и серебряных монет, золотых изделий IV - III века до нашей эры. Местные жители, нашедшие клад, продали его купцам, идущим с караваном в Индию, оттуда клад попал в Англию.

В огромном храме, построенном в IV-III веках до нашей эры и продолжавшем существовать и в первые столетия нашей эры, были найдены удивительные находки. Скорее всего, это были дары прихожан храму: изображение бюста Александра Македонского в облике Геракла, ножны с изображением льва, держащего в лапах лань, обкладки ларцев, выполненные из слоновой кости и украшенные гравированными рисунками, самая большая в Центральной Азии коллекция наконечников стрел (более 5 тыс.), предметы вооружения и оружие воинов греко-македонской армии. Тут же найдены фрагменты бронзовых шлемов, которые были сверху позолоченными, это создавало иллюзию того, что они сделаны из чистого золота.

Сам «Храм Окса» довольно хорошо сохранился в архитектурном отношении. В течение 15 лет раскопок на Тахти Сангине было сделано более 5 тысяч находок греко-бактрийского времени. За это время археологи и ученые окончательно пришли к мнению, что между Амударьинским кладом («Кладом Окса») Британского музея и «Храмом Окса» в Тахти Сангине существует прямая и непосредственная связь, поскольку место находок сокровищ и место храма едины, и все предметы клада ритуального значения. Видимо, при какой-то опасности дары из храма были вынесены и спрятаны неподалёку, на берегу реки. Руины городища Тахти Сангин сегодня можно увидеть в живописной долине рек Пяндж и Вахш, а находки «Храма Окса» в столичных музеях.

Крепость «Хулбук», Восеъ

Хулбук — это крупный исторический комплекс в Таджикистане, который находится вблизи кишлака Курбан-Шаид района Хамадони Хатлонской области. Комплекс включает в себя Дворец Правителя, цитадель и уцелевшие части городища IX–XII веков. В конце прошлого века Хулбук был внесён организацией ЮНЕСКО в кандидаты на звание объекта Всемирной исторической ценности и наследия.

Хулбук входил в Газневидское государство и являлся частью огромного города Хишттеп в центре региона Хуттал. Современный Хулбук занимает площадь порядка 70 га, из которого большую часть занимают современные постройки. Их древней истории городища сохранились лишь немногие фрагменты. После долгой реконструкции этот археологический комплекс был открыт для всех посетителей в 2006 году. Сегодня можно посетить исторический музей-заповедник «Хулбук», который занимает более 16 га. Ежегодно несколько тысяч туристов со всех уголков мира приезжают насладиться видом цитадели и дворца, прогуляться среди старинных стен и построек, а также оценить более пяти тысяч экспонатов музея.

Цитадель древнего Хулбука имеет прямоугольную форму и делится на две части. Южная часть обладает мощными защитными стенами с высотой около 15 м. Площадь её составляет всего 50*50 м. Северная часть цитадели занимает гораздо большую площадь, однако её стены значительно ниже южных (10 м). Общая площадь цитадели составляет 50*150 м. Внутри крепости располагается Дворец правителя, который сохранился практически в идеальном состоянии.

Раскопки в Хулбуке проходили в три этапа. Первый начался ещё в начале 1953 года, когда были обнаружены стены дворца и отдельные фрагменты стен, которые его окружали. Продолжение археологической экспедиции началось в марте 1957 года. В течение восьми лет удалось обнаружить практически весь комплекс, найти бесчисленные артефакты и предметы быта того времени. Окончательный этап завершился перед самым открытием музея-заповедника.

Результаты раскопок позволили уверенно заявить, что традиция настенной живописи продолжала своё существование на этой территории даже после становления Ислама. Для строительства зданий городища использовали обожжённый кирпич и кирпич-сырец. Для внутренней отделки использовали штукатурку и терракотовый паркет. А собственный водопровод в городище был способен полностью обеспечить его жителей чистой водой. Проведённые раскопки позволили составить полную картину быта и различного рода занятий древнего народа Хулбука.

Мавзолей Мир Сайида Али Хамадони (1314-1384)

В центре города Куляба, в парковой зоне, высаженной вековыми чинарами, расположился мемориальный комплекс Мир Сайида Али Хамадони - поэта, философа и мыслителя XIV века. Здесь же похоронен его сын Мухаммад, многочисленные родственники, а также бывший смотритель мавзолея и мечети при нём шейх Шохи Толикони из афганского города Толукана. Здание мавзолея – это традиционная средневековая постройка. Первоначально она имела три портальных входа с купольным залом, украшенным резным декором. Эта постройка датируется концом XIV века. Позже к нему были пристроены мечеть и усыпальница.

Рядом с мавзолеем находится еще одно мраморное надгробие с надписями на арабском и персидском языках, украшенное геометрическим орнаментом. На западной стороне надгробия написано, что здесь погребен сын правителя Хатлона –Амир Мухаммад бин Шайх Абдулла. Сам надгробный камень, прямоугольной формы весит около тонны. По преданию, он был доставлен в Куляб из Индии на слонах. В наши дни мавзолей является местом паломничества местного населения и многочисленных приезжих.

Мавзолей Ходжа Машад, город Бохтар

Мавзолей Ходжа Машад, расположенный в селении Саед (окрестности Бохтар) – поражает воображение монументальностью форм и виртуозностью кирпичной кладки. Это единственный сохранившийся в Центральной Азии деревянный резной мавзолей.

Местность, где находится мавзолей, издревле известна как «Кабодиан» и издавна привлекала внимание путешественников.

Ходжа Машад – известная реальная личность в исламском мире, он пришёл в Кабодиан из стран Ближнего Востока приблизительно в конце IX – начале X веков. Он был богатым человеком, проповедующим ислам. Многие считают, что строительство медресе осуществлено на его средства, а после смерти он здесь же и был захоронен.

Легенды преподносят и другую версию, якобы, мавзолей «возник» за одну ночь и является чудом, посланным на землю Аллахом.

Памятник представляет собой два отдельных стоящих рядом мавзолея, соединённых сводчатым проходом. С первого взгляда оба мавзолея кажутся «строениями-близнецами». В действительности же они различаются по времени строительства (восточное здание датируется IX – X, а западное - XI – XII веками).

Ходжа Машад – место паломничества многих верующих, приезжающих сюда со всей Центральной Азии.

Национальные парки и заповедники

Фанские горы

Фанские горы самая живописная горная система не только Таджикистана, но и всей Центральной Азии. Именно здесь проходит наибольшее число горных походов, а разнообразие маршрутов, позволяет найти подходящий тур, как новичкам, так и профессионалам, совершить легкий поход по цветущим ущельям или покорить суровые снежные пики.

Популярность Фанских гор обусловлена не только красотой местных пейзажей, но и прекрасным климатом. За год здесь выпадает всего 250 мм осадков, а за счет средних высот температура воздуха летом не превышает +30° С. Самое лучшее время для походов и восхождений июль-сентябрь.

Фанские горы находятся в западной части Таджикистана и включают части Гиссарского и Зеравшанского хребтов. Здесь расположено девять вершин высотой более 5000 метров, среди которых самая высокая Чимтарга – 5489 метров. В Фанских горах находится жемчужина всего Таджикистана – горное озеро Искандеркуль. А также, здесь расположены не менее знаменитые «Семь озер», которые спускаются каскадом по огромному ущелью.

Сарезское озеро

На территории Таджикистана насчитывается около 1450 озер, причем некоторые из них находятся на высоте более четырех тысяч метров над уровнем моря. Сарезское озеро одно из самых красивейших и таинственных озер Таджикистана. Жемчужину Памирских гор называют «Спящим драконом». Зимой 1911 года грандиозный обвал, произошедший в горах Памира, полностью перекрыл долину реки Бартанг (Мургаб)- верховья реки Аму-Дарьи. Образовавшийся в результате землетрясения завал стал называться Усойским. Кишлак Усой оказался заживо погребенным под огромной каменной глыбой. За образовавшимся завалом стало формироваться большое озеро, которое в октябре 1911 года поглотило кишлак Сарез по имени которого и стали называть возникшее озеро. Сарезское озеро вытянуто почти на 60 км в длину, а глубина его составляет примерно 500 метров.

Озеро Искандеркуль

Сердце Фанских гор- жемчужина Тянь-Шаня - живописное озеро Искандеркуль.

Искадеркуль- озеро Александра- носит имя царя- царей. С озером Искандеркуль связано немало удивительных легенд. Согласно одной из них, через Фанские горы проходил когда-то со своим войском сам Александр Македонский. Во время стоянки полководца на берегах озера утонул любимый конь Александра- Буцефал.

После перехода через перевал Ангишт, с его головокружительной высотой и геометричностью стен, взору открывается безмятежное, мягкое и философское спокойствие сказочного озера Искандеркуль. Его воды наводят на мысль о вечном и бесконечном. Из туристической базы, расположенной на Искандеркуле, открывается прекрасная возможность совершать экскурсии по Фанским горам. Голубовато-зеленая вода озера довольна холодная, но у берегов и в закрытых бухтах летом вполне можно купаться. Со всех сторон его окружают громады заснеженных вершин. Из озера вытекает бурная река Искандердарья, которая образовала необыкновенно красивый и величественный водопад, называемый «Фанской Ниагарой», с высотой 38 метров.

Маргузорские озера (Хафткул)

Маргузорские озера (Хафткул) – каскад из семи горных озер долины Хафткул в Пенжикенте, все эти озера имеют разные цвета. Минеральные вещества, растворенные в воде, придают им необычайно красивые оттенки. Первое – озеро Мижгон- темно-синее, по большей части поверхности, с прозрачными зеленоватыми прибрежными полосами. Второе – озеро Хушёр (бдительность), названное так из-за наличия в прибрежной зоне ядовитых змей. Третье- озеро Соя – темно бирюзовое. Четвертое – озеро Нофин – бирюзовое. Пятое – озеро Хурдак- крохотное, в виде разлива на речке Холоничистон (именно на ней расположены все эти озера). Шестое – озеро Маргузор, самое большое и с красноватым оттенком. По словам местных жителей, краснеет оно по четвергам. Седьмое- озеро Хазорчашма – образовалось за счет родников и маленьких ручьев, в него также впадают реки Гиссар и Дарахти Сурх, последнее озеро, которое расположено на самой верхней точке долины Шинг. Именно седьмое озеро считается источником этих озер, что и в переводе «Хазорчашма» означает тысяча источников.

Историко - природный парк «Ширкент»

Недалеко от города Турсун- Заде берет начало долина реки Ширкент, где расположен одноименный историко- природный парк. Самыми значительными его геологическими объектами являются три разновозрастных местонахождения следов динозавров, с более чем 400 отпечатками ног вымерших ящеров. К археологическим достопримечательностям ущелья относятся памятники каменного века средневековья (стоянки первобытных людей, древней выработки по добыче медных и меднооловянных руд, некрополи и ирригационные сооружения). Животный мир района разнообразен. Здесь водятся снежные барсы (ирбисы) медведи, курицы, горностаи, сибирские козероги. Некоторые из птиц и насекомых, обитающие в этих местах, занесены в Красную книгу редких и исчезающих видов Таджикистана (улар, белоголовый сип, туркестанкский балобан, рыжеголовый сапсан и др.). Ущелье представляет большой интерес для любителей горного туризма и альпинизма.

Родник Чилучор Чашма

Чилучор Чашма («Сорок четыре родника») – так называется место в 12 км от поселка Шахритуз, очень известное во всем Таджикистане.

Здесь прямо у подножия небольшого холма, посреди раскаленной пустыни, бьют из-под земли пять больших водных источников, распадающихся на 39 мелких. Все источники, сливаясь, образуют канал шириной 12–13 м, в котором обитает большое количество рыб.

Чилучор Чашма является местом паломничества. Посещающие её люди совершают молитвы, омовения, жертвоприношения, купаются в источниках. Считается, что вода 17 источников является целебной.

Долина Сари Хосор

Местность Сари Хосор расположена в отрогах горного хребта Вахш, в верховьях реки Сурхоб, примерно на высоте 1200-1600 метров над уровнем моря. Это красивейший уголок Таджикистана. Джамоат селений Сари Хосор с административным центром Шахидон с 1996 года учрежден в составе Балджуванского района Хатлонской области. Сари Хосор богат рекреационными ресурсами. Здесь сохранились уникальные исторические и природные памятники, которые дают полное представление о жизни, быте, традициях и народных ремеслах жителей этого региона.

Рельеф Сари Хосора очень сложный и своим разнообразием отличается от рельефа других регионов страны. Ландшафтное строение Сари Хосора составляют низкие горы, склоны гор и высокие горы. Большая часть рельефа этой местности средние горы, которые расположены на высоте 1200-1300 метров над уровнем моря. Промежуточная высота границ данной местности от 1200 до 3500 метров над уровнем моря, что свидетельствует о разнообразии экологии данной местности. Гидрографию Сари Хосора составляют реки Сурхоб, Тира, Оби Мазор, Шуробдарё и Шаршараи Пушти Бог.

Название Сари Хосор имеет древнюю историю и содержит в себе очень много значений. По мнению местных жителей, Сари Хосор – это название одного из селений, которое расположено на возвышенности холма с белым песком, то есть «Сари Хоксор».

Долина на Чилдухтарон

На юге Таджикистана расположено одно из самых древних мест – Долина Чилдухтарон, что в переводе означает «Долина Сорока Девушек». Согласно легенде, когда в долину пришли захватчики с намерением превратить девушек в своих наложниц, они стали молить Аллаха, чтобы он превратил их в каменные глыбы. Так образовалось сорок каменных глыб, расположенных одна за другой. С тех пор каждую весну местные жители украшают каменные глыбы цветами и ленточками. Здесь также множество петроглафов с самыми разными наскальными рисунками – от бытовых сцен до сцен охоты.

Долина Чилдухтарон славится своими интереснейшими легендами и прекрасными пейзажами, что привлекает множество туристов.

Государственный природный заповедник «Дашти Джум»

Расположен на южном склоне Дарвазского хребта, площадь 19,7 тыс. га. Заповедник был организован для сохранения последней на территории Центральной Азии полноценной и жизнеспособной популяции винторогого козла Мархура, а также среднеазиатского муфлона. Горные массивы Шурабада представляют собой живописные лесистые холма и в отдельных участках скалистые местности. Наиболее выраженной особенностью местности является наличие разнообразной флоры и фауны, а также уникальных ландшафтов. Особенной достопримечательностью региона является обитание здесь горных винторогих козлов, популяция и ареал которых в мире ограничен.

Заповедник «Дашти Джум» постановлением Правительства Республики Таджикистан объявлен зоной туризма.

Заповедник «Зоркуль»

Заповедник «Зоркуль» - единственный заповедник на Памире, образован в 2002 году, расположен на высоте 4100 – 4200 м над уровнем моря. В зоогеографическом отношении относится к Центрально- азиатской области, охватывает окрестности и акваторию Памирского озера Зоркуль.

Озеро – пограничное, за ним к югу располагается территория Республики Афганистан, так называемый Афганский Бадахшан. В границах заповедника находится еще три сравнительно небольших озера под общим названием Чаканкули, которые протянулись по одному из ущелий Ваханского хребта. Верховье этого ущелья также относится к территории заповедника вплоть до пика Согласия, высота которого составляет около 6000 км.

«Крыша мира»

Крыша Мира – именно так часто переводят название горной системы Памир.

Памир – огромный горный узел почти в центре азиатского материка и тесно связан с другими высочайшими горными системами мира – Тянь-Шань, Каракорум, Гиндукуш, Гималаи. Горы Памира отличаются суровостью, большой высотой. Здесь расположено множество ледников, озер и рек. Условия для жизни очень суровые, и есть место для высокогорных пустынь, где преобладает полярный климат.

На Памире находится несколько семитысячников. Именно здесь в центре высотного альпинизма величественно устремились в небо два памирских семитысячника: пик Исмоили Сомони (7495 м) и пик Евгении Корженевской (7105 м). Помимо этого, здесь можно увидеть множество гор выше 6000 метров.

Виза

E-visa.

С января 2017 года в Республике Таджикистан была внедрена система электронной визы для иностранных граждан. Данная система дает возможность иностранным гражданам, въезжающим в страну с туристической или деловой целью, заполнить электронную заявку онлайн и получить электронную визу без явки в консульское учреждение Таджикистана за рубежом.

Электронная виза утверждается и оформляется Министерством иностранных дел Республики Таджикистан в электронном виде. Иностранному гражданину для получения электронной визы необходимо заполнить анкету на вебсайте www.evisa.tj отправить в электронном виде запрос, который автоматически проверяется системой электронной информационной сети. Запрос не будет рассматриваться до тех пор, пока не будет произведена оплата через международные электронные платежные системы.

После рассмотрения и принятия положительного решения в отношении запроса электронная виза в электронном виде (в формате А4) отправляется на электронную почту запрашивающего лица. Оплата консульских сборов за рассмотрение оформления электронных виз осуществляется посредством международных электронных платежей, таких как Visa, MasterCard, American Express и Union Pay.

Вы можете найти всю необходимую информацию на сайте

Министерства иностранных дел: www.mfa.tj или на сайте

Комитета по развитию туризма : www.ctd.tj

Рейтинг

Согласно мировому рейтингу стран, по результатам глобальных сайтов и сетей развития туризма Республика Таджикистан за 2018-2020 годы заняла положительные позиции. Вот небольшой список:

По результатам опроса, проведенного аналитическим агентством «ТурСтат» России, столица Таджикистана — Душанбе вошла в список 10 пригодных для весеннего туризма городов Содружества Независимых Государств;

Международный журнал «Financial Times» включил Республику Таджикистан в список восьми стран, рекомендуемых туристам для посещения;

Согласно опросу, проведенному туристическим сайтом DestinationRecomended.com, Таджикистан входит в десятку лучших направлений в азиатском регионе, в который также входят Азербайджан, Япония, Шри-Ланка, Сингапур, Индия, Китай и Индонезия.

Отрадно, что по итогам 2018 года Таджикистан занял первое место в рейтинге роста туризма по версии Всемирной туристической организации (ЮНВТО);

Душанбе был выбран Организацией экономического сотрудничества «Туристической столицей Организации экономического сотрудничества на 2020-2021 годы»;

Среди 142-х стран, согласно опросу Gallup, Таджикистан занимает второе место в списке самых безопасных государств мира;

Индустрия туризма Таджикистана получила самую престижную в мире бизнес-награду — «Премию BIZZ Business Excellence Award 2019»;

В опросе авторитетного международного журнала «Lonely Planet» среди 10 лучших регионов для путешествий и поездок по Шелковому пути Центральной Азии Таджикистан занял первое место;

Британский туристический журнал «Wanderlust» ознакомил с семью прекрасными природными чудесами Таджикистана в 2020 году и представил для посещения туристами: ледник Федченко, Гармчашму, Искандеркуль, Сарезское озеро, Ваханский коридор, Каракуль и Чапдару;

Ассоциация писателей о путешествиях и туризма Тихого океана, признанная одной из ведущих мировых организаций в области туризма, объявила Республику Таджикистан стабильной и неуязвимой страной для туризма.

Несколько причин, обязательного посещения Таджикистана.

Таджикистан является единственной страной в Центральной Азии, которая имеет огромные водные ресурсы;

Все четыре времени года можно увидеть одновременно;

Четыре трассы Великого Шелкового Пути;

Международный праздник Навруз, Праздники Сада, Мехргон и многое другое, которое оставят положительные впечатления на долгие годы.

Материал подготовлен Посольством Республики Таджикистан в Азербайджанской Республике в сотрудничестве с Комитетом по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан.