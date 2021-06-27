Погранотряд Афганистана перешёл на территорию Таджикистана после атаки "Талибана"

Утром 27 июня 2021 года вооружённая группа Движения "Талибан" атаковала пограничный пункт Исламской Республики Афганистан, находящийся в местечке Чукчук уезда Калдор Балхской провинции страны, передает Trend со ссылкой на НИАТ "Ховар".

Как сообщает Пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан, в результате ожесточённого боестолкновения, продолжавшегося до 12:50 ч., 17 военнослужащих правительственных войск ИРА, в целях сохранения жизни и личного состава, через 1-й пост погранотряда "Шахритус" были вынуждены отступить на территорию Республики Таджикистан.

Таджикские пограничники, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, разрешили прорвавшимся через госграницу афганским военным беспрепятственно пройти на свою территорию.

Обстановка на данном приграничном участке остаётся напряжённой, боевые действия между вооружённой группировкой "Талибан" и правительственными войсками ИРА продолжаются.