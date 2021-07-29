Международные водные инициативы Республики Таджикистан

БАКУ/Trend/ - 21 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН единодушно одобрила резолюцию A/RES/71/222 под названием «Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 годы», которую поддержали 177 государств-членов ООН. Инициатива о провозглашении Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» была впервые выдвинута Его Превосходительством г-ном Эмомали Рахмоном, Президентом Республики Таджикистан в ходе 7-го Всемирного Водного Форума, который состоялся в апреле 2015 года в Республике Корея.

В соответствии с данной резолюцией (ОР3) период 2018-2028 годы объявляется Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития», которое начнется 22 марта 2018 года и завершится 22 марта 2028 года (22 марта – Всемирный день водных ресурсов).

Выступая на Водном Форуме Президент Республики Таджикистан подчеркнул, что «...современные глобальные вызовы и угрозы, включая финансово-экономические кризисы, рост населения, изменение климата, учащение стихийных гидрометеорологических явлений, нехватка воды и, как результат, возрастающий уровень бедности, рост инфекционных заболеваний, детской и материнской смертности, все еще требуют мобилизации наших усилий и принятия соответствующих мер в этой сфере».

В этой связи Президент Республики Таджикистан предложил, чтобы на смену завершающемуся Международному десятилетию действий «Вода для жизни», 2005-2015 годы» было подготовлено новое Десятилетие, которое станет солидной платформой и будет содействовать координации и поощрению всех усилий для решения вопросов и проблем, связанных с водными ресурсами. Кроме того, новое Десятилетие призвано продолжить незавершенное дело Международного десятилетия действий «Вода для жизни, 2005-2015», обогащая его новыми мерами и усилиями по достижению Целей устойчивого развития.

Широко известно, что инициатива о провозглашении Международного десятилетия дествий «Вода для жизни, 2005-2015» была также выдвинута Президентом Республики Таджикистан в 2003 году. В том году по инициативе Таджикистана Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, в соответствии с которой период с 2005 по 2015 годов был провозглашен Международным десятилетием действий «Вода для жизни». В последующем в рамках данного десятилетия была также одобрена инициатива Таджикистана о провозглашении 2013 года Международным годом водного сотрудничества.

В рамках Международного десятилетия действий «Вода для жизни» и в соответствии с резолюциями ГА ООН были проведены три интерактивных диалога Генеральной Ассамблеи в 2010, 2013 и 2015 годах. Кроме того, Правительством страны в сотрудничестве с ООН были подготовлены и проведены в городе Душанбе следующие важные мероприятия:

- Среднесрочный всеобъемлющий обзор хода проведения Международного десятилетия действий «Вода для жизни» в июне 2010 года;

-Международная конференция высокого уровня по водному сотрудничеству в августе 2013 года;

- Международная конференции высокого уровня по итогам реализации Международного десятилетия действий «Вода для жизни» в июне 2015 года.

В июле того года Генеральный секретарь ООН опубликовал доклад по итогам осуществления Международного десятилетия действий «Вода для жизни», 2005-2015 годы (А/71/260). В соответствии с данным докладом «Десятилетие было отмечено многими достижениями. Ни один другой десятилетний период в истории ООН не может сравниться с ним по количеству мероприятий и результатов, связанных с водными ресурсами.» Наряду с этим, Десятилетие, как отмечается в докладе, «обнажило недостатки и проблемные точки, замедляющие прогресс на пути к достижению целей и задач в отношении водных ресурсов. Сохраняются многочисленные ограничения с точки зрения людских, институциональных и финансовых ресурсов.».

Согласно резолюции ГА ООН цели Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» включают повышенное внимание к:

- устойчивому развитию и комплексному управлению водными ресурсами для достижения социально-экономических и природоохранных целей;

- осуществлению и продвижению соответствующих программ и проектов;

- расширению сотрудничества и партнерства на всех уровнях для содействия реализации согласованных на международном уровне целей и задач, связанных с водными ресурсами, в том числе Целей устойчивого развития.

Более того, резолюция особо подчеркивает важность продвижения эффективного водопользования на всех уровнях с учетом взаимосвзей между водными ресурсами, продовольствием, энергетикой и окружающей средой.

В дополнение к этому резолюция определяет следующие действия как дополнительные цели Десятилетия:

- совершенствование механизмов формирования и распространения знаний, облегчения доступа к знаниям и обмена информацией о передовой практике, получение новой информации, относящейся к целям устойчивого развития, связанным с водными ресурсами;

- создание сетей и содействие в формировании партнерства и деятельности других заинтересованных участников в реализации целей и задач, связанных с водными ресурсами;

- укрепление коммуникационной деятельности на различных уровнях в интересах реализации целей, связанных с водными ресурсами.

Данная резолюция предлагает Генеральному секретарю ООН предпринять необходимые шаги для планирования и организации деятельности в рамках Десятилетия на глобальном, региональном и страновом уровнях при поддержке межучрежденского механизма «ООН-водные ресурсы». При этом, должны быть учтены итоги осуществления Международного десятилетия действий «Вода для жизни, 2005-2015 годы», деятельность Политического форума высокого уровня ООН по устойчивому развитию и работа Панели высокого уровня по воде, учрежденной Генеральным секретарем ООН и Президентом Всемирного Банка.

Посольство Республики Таджикистан в Азербайджанской Республики