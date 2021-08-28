В Таджикистане впервые начнут производить стеклопластиковые трубы
Эмомали Рахмон и Рустами Эмомали сегодня в Душанбе дали старт работе ООО «Композит Т.А.» по производству стеклопластиковых труб, передает Trend со ссылкой на ASİA-Plus.
Впервые в стране будет налажено производство стеклопластиковых труб. «Композит Т.А.» — совместное предприятие, создано в сотрудничестве с одной из ведущих азербайджанских компаний – «Азкомпозит», сообщает пресс-служба президента.
На предприятии ежегодно будут производить до 150 километров труб различного диаметра от 300 до 3000 миллиметров.
В ближайшее время руководство предприятия намерено подготовить местных специалистов, в дальнейшем выпускать продукцию на высоком качественном уровне, отвечающую международным стандартам, отмечается в сообщении.
Анализ показывает, что производимые трубы независимо от длины и размера, являются очень легкими, а их установка и использование являются упрощенным. Также стеклопластиковые трубы устойчивы к высокому давлению и температурой.
В Таджикистане имеется много месторождений кварцевого песка, есть планы по расширению использования этого вида сырья внутри страны. Другие виды сырья импортируются из-за границы до тех пор, пока не будет найден внутренний источник, отмечается в сообщении пресс-службы главы Таджикистана.